Wieczysta Kraków finalizuje dwa kolejne transfery

Jeszcze w tym tygodniu, a nawet do piątku, Wieczysta Kraków ma ogłosić dwa kolejne transfery - zapewnia Sławomir Peszko, na którego wypowiedź powołuje się Michał Knura z "LoveKrakow.pl".

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Dwa transfery bardzo blisko Wieczystej

Wieczysta Kraków bardzo przeciętnie rozpoczęła swój debiutancki sezon na boiskach PKO Ekstraklasy. Piłkarze Kazimierza Moskala na inaugurację kolejki przegrali bowiem z Radomiakiem Radom 1:2, choć na murawie z pewnością prezentowali się porównywalnie z rywalem. Jednak liczne błędy w defensywie mogły spowodować, że wynik byłby jeszcze bardziej okazały dla zespołu gospodarzy.

Niemniej kibice tego zespołu mogą mieć nadzieję, że w najbliższym czasie przyjdą pierwsze ligowe punkty, choć z pewnością nie będzie o to łatwo w najbliższej kolejce. W niej bowiem zagrają z Lechem Poznań, który będzie zdecydowanym faworytem. Przed sobotnim starcie z Kolejorzem dojść powinno jeszcze do jakiś wzmocnień. Według informacji, które przekazał Michał Knura z „LoveKrakow.pl”, Sławomir Peszko zapewnił, że do piątku Wieczysta ogłosi transfery jeszcze dwóch graczy. Należy więc spodziewać się, że rozmowy w tej sprawie są właśnie finalizowane.

Nie są jednak znane personalia zawodników. Z pewnością jednak przydałby się zespołowi spod Wawelu transfer nowego napastnika i być może kogoś do defensywy. Nie jest jedocześnie wykluczone, że będzie to definitywny koniec działalności klubu w letnim okienku transferowym.

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