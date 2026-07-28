Liverpool chce gwiazdę Realu Madryt! Trwa obserwacja

17:02, 28. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Liverpool zamierza przeprowadzić wielki transfer. Prosto z Realu Madryt. Na radarze giganta Premier League znalazł się Endrick - informuje serwis "TEAMtalk".

Andoni Iraola
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Endrick wzbudza zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool intensywnie pracuje nad wzmocnieniem ofensywy przed startem nowego sezonu Premier League. Priorytetem The Reds pozostaje Bradley Barcola z Paris Saint-Germain. Władze klubu z Anfield Road jednak równolegle analizują również inne opcje. Według serwisu „TEAMtalk”, na liście życzeń angielskiego giganta znalazł się także Endrick z Realu Madryt.

Jak przekazano, Liverpool uważnie monitoruje sytuację młodego Brazylijczyka na Estadio Santiago Bernabeu. Klub z Anfield Road chce być gotowy do działania, jeśli pojawi się realna możliwość sprowadzenia napastnika. Na ten moment nie doszło jednak do konkretnych negocjacji, a The Reds przede wszystkim obserwują rozwój wydarzeń w Madrycie.

Transfer Endricka z pewnością należałby do najgłośniejszych ruchów letniego okienka. Liverpool wierzy, że 20-letni Brazylijczyk ma potencjał, aby w przyszłości stać się jednym z najlepszych napastników świata. Wszystko wskazuje jednak na to, że wiele będzie zależało od decyzji Realu Madryt, który wciąż wiąże z młodym zawodnikiem ogromne nadzieje.

W poprzednim sezonie Endrick rozegrał 21 spotkań w koszulce Olympique Lyon. Brazylijczyk może się pochwalić doskonałymi liczbami. Udało mu się ośmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości