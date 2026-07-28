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Endrick wzbudza zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool intensywnie pracuje nad wzmocnieniem ofensywy przed startem nowego sezonu Premier League. Priorytetem The Reds pozostaje Bradley Barcola z Paris Saint-Germain. Władze klubu z Anfield Road jednak równolegle analizują również inne opcje. Według serwisu „TEAMtalk”, na liście życzeń angielskiego giganta znalazł się także Endrick z Realu Madryt.

Jak przekazano, Liverpool uważnie monitoruje sytuację młodego Brazylijczyka na Estadio Santiago Bernabeu. Klub z Anfield Road chce być gotowy do działania, jeśli pojawi się realna możliwość sprowadzenia napastnika. Na ten moment nie doszło jednak do konkretnych negocjacji, a The Reds przede wszystkim obserwują rozwój wydarzeń w Madrycie.

Transfer Endricka z pewnością należałby do najgłośniejszych ruchów letniego okienka. Liverpool wierzy, że 20-letni Brazylijczyk ma potencjał, aby w przyszłości stać się jednym z najlepszych napastników świata. Wszystko wskazuje jednak na to, że wiele będzie zależało od decyzji Realu Madryt, który wciąż wiąże z młodym zawodnikiem ogromne nadzieje.

W poprzednim sezonie Endrick rozegrał 21 spotkań w koszulce Olympique Lyon. Brazylijczyk może się pochwalić doskonałymi liczbami. Udało mu się ośmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.