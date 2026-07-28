Ekstraklasowy rywal w obronie młodego bramkarza Rakowa. Wylał się na niego hejt

Sławomir Abramowicz za pośrednictwem mediów społecznościowych stanął w obronie Wiktora Żołneczki, na którego wylał się hejt po błędzie w meczu Rakowa.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Wiktor Żołneczko

Abramowicz staje w obronie młodszego kolegi z ligowych boisk

Raków Częstochowa w miniony weekend mierzył się w pierwszym meczu nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Niestety Medaliki przegrały z zespołem Wisły Płock 1:2, co spotkało się ze sporą falą krytyki. Wszyscy bowiem liczyli na zupełnie innych początek kampanii 2026/27. Najmocniej oberwało się jednak raptem 17-letniemu bramkarzowi gospodarzy, który przy trafieniu na 0:2 dla Nafciarzy popełnił wielki błąd.

Spora część kibiców, internautów, a także – co najbardziej przerażające, były reprezentant Polski, Wojciech Kowalczyk – zdecydowała się na bardzo mocne komentarze pod adresem debiutanta. Teraz w obronie wychowanka Rekordu Bielsko-Biała stanął jednak chociażby Sławomir Abramowicz, a więc bramkarz Jagiellonii Białystok. Niewiele starszy ligowy rywal za pośrednictwem mediów społecznościowych wsparł Żołneczkę.

Warto docenić takie gesty. Sławomir Abramowicz z @Jagiellonia1920 – szacunek i klasa 👏#RakówNaX pic.twitter.com/SAvsmu5Vx6 — Michał Szprendałowicz (@Michal_1993) July 28, 2026

– Gratulacje Wiktor. Najlepsze przed Tobą – napisał Abramowicz i dodał cytat z Ikera Casillasa, legendarnego bramkarza Realu Madryt: – Bycie dobrym człowiekiem przypomina bycie bramkarzem. Bez względu na to, ile bramek obronisz, niektórzy zawsze będą pamiętać tę jedną, której nie udało ci się obronić.

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