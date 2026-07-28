To będzie kolejny transfer Wisły Kraków?! „Szukamy gracza o takim profilu”

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Jop enigmatycznie, ale potwierdza profil zawodnika

Wisła Kraków na inaugurację nowego sezonu – i pierwszego po powrocie do PKO Ekstraklasy – świetnie zaprezentowała się na tle GKS-u Katowice i wygrała przed własną publicznością. Nikt w klubie nie ma jednak wątpliwości, że nadal konieczne są wzmocnienia, aby spokojnie się utrzymać oraz być może powalczyć o coś więcej.

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o pozyskaniu nowego środkowego pomocnika. Miałby to być zawodnik, który będzie charakteryzował się bardziej defensywą grą. W tej sprawie padło już nazwisko Jocelyna Janneha, o którego został teraz zapytany Mariusz Jop.

– Odsyłam do dyrektora sportowego. Nie chcę mówić piłkarzach, którzy nie są zawodnikami Wisły. (…) Dalej jesteśmy zainteresowani wzmocnieniem środka pola, szukamy piłkarza o profilu bardziej defensywnym. Takiego, który jest w stanie pomóc w grze obronnej – powiedział Mariusz Jop w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”, odpowiadając na pytanie o sprowadzenie Jocelyna Janneha.

Jocelyn Janneh to 23-letni defensywny pomocnik z Gwinei, który obecnie reprezentuje barwy francuskiej Bastii. Na jego koncie jest prawie 90 spotkań na boiskach Ligue 2, ma także jeden występ w lidze tureckiej. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta swojego kraju na 800 tysięcy euro.

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