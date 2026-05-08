Bayern ujawnia. Davies wypada do końca sezonu
Alphonso Davies regularnie zmaga się z problemami natury zdrowotnej. W tym sezonie reprezentant Kanady zaliczył tylko 23 spotkania. Pierwszą połowę rozgrywek stracił przez poważny uraz kolana (zerwanie więzadła krzyżowego), natomiast w nowym roku mierzył się z kontuzją mięśniową. Niestety, 25-latek znowu będzie pauzował, co potwierdził Bayern Monachium.
– Alphonso Davies doznał urazu mięśnia w tylnej części lewego uda podczas rewanżowego meczu półfinałowego przeciwko Paris Saint-Germain i dlatego będzie poza grą przez kilka tygodni – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu z Allianz Arena.
Ofensywnie usposobiony defensor rozpoczyna walkę o udział w Mistrzostwach Świata 2026. Kanada swój pierwszy mecz na mundialu, którego jest jednym z trzech współgospodarzy, rozegra 12 czerwca. Jej rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. W grupie B rywalizują jeszcze Szwajcaria i Katar.