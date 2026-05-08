Gwiazda Bayernu nie zagra w tym sezonie. Udział w MŚ 2026 zagrożony

14:57, 8. maja 2026
Michał Stompór
Bayern Monachium poinformował o poważnej kontuzji jednego z najważniejszych piłkarzy. Alphonso Davies nie zagra w tym sezonie i nie jest jasne, kiedy wróci na boisko.

Bayern ujawnia. Davies wypada do końca sezonu

Alphonso Davies regularnie zmaga się z problemami natury zdrowotnej. W tym sezonie reprezentant Kanady zaliczył tylko 23 spotkania. Pierwszą połowę rozgrywek stracił przez poważny uraz kolana (zerwanie więzadła krzyżowego), natomiast w nowym roku mierzył się z kontuzją mięśniową. Niestety, 25-latek znowu będzie pauzował, co potwierdził Bayern Monachium.

– Alphonso Davies doznał urazu mięśnia w tylnej części lewego uda podczas rewanżowego meczu półfinałowego przeciwko Paris Saint-Germain i dlatego będzie poza grą przez kilka tygodni – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu z Allianz Arena.

Ofensywnie usposobiony defensor rozpoczyna walkę o udział w Mistrzostwach Świata 2026. Kanada swój pierwszy mecz na mundialu, którego jest jednym z trzech współgospodarzy, rozegra 12 czerwca. Jej rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. W grupie B rywalizują jeszcze Szwajcaria i Katar.

