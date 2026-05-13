Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (13.05.2026)

Raków Częstochowa podejmie Jagiellonię Białystok w zaległym meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja przy Limanowskiego rozpocznie się w środę (13 maja) o godz. 20:30. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz na żywo w TV i online.

Raków – Jagiellonia: gdzie oglądać?

Raków Częstochowa zmierzy się na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok w hitowym spotkaniu zaległej 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla obu drużyn będzie to mecz o ogromnym znaczeniu w kontekście walki o grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Ekipa z Podlasia zajmuje obecnie pozycję wicelidera, natomiast tuż za nią plasują się Medaliki.

W częstochowskim klubie doszło niedawno do zmiany na stanowisku trenera. Dawid Kroczek zastąpił Łukasza Tomczyka i udanie rozpoczął pracę, wygrywając w debiucie z Koroną Kielce (2:0). Z kolei w minioną sobotę Jagiellonia pokonała Pogoń Szczecin (3:2), a zwycięskiego gola w 91. minucie zdobył Bernardo Vital. Jesienią górą był Raków, który wygrał w Białymstoku (2:0). Bohaterem tamtego spotkania został Oskar Repka, który ustrzelił dublet.

Raków – Jagiellonia: transmisja w TV

Spotkanie między Rakowem Częstochowa a Jagiellonią Białystok będzie można śledzić na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K Ultra oraz TVP Sport. Początek meczu o godzinie 20:30.

Raków – Jagiellonia: stream online

Mecz Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok będzie także dostępny w serwisie streamingowym CANAL+ online, aplikacji TVP Sport oraz na portalu sport.tvp.pl. Już teraz możesz odebrać dostęp do meczu w promocji przygotowanej przez bukmachera STS.

Raków – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Raków Częstochowa Jagiellonia Białystok 2.20 3.50 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 maja 2026 19:58

