Suarez znów w reprezentacji? Jego słowa odbiły się szerokim echem

11:23, 9. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Mundo Deportivo

Reprezentacja Urugwaju może jeszcze skorzystać z doświadczenia Luisa Suareza. Doświadczony napastnik zasugerował, że jest gotowy wrócić do kadry przed mundialem 2026.

Luis Suarez
Obserwuj nas w
fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luis Suarez

Głośne słowa Suareza przed MŚ 2026. Zawrzało w Urugwaju

Reprezentacja Urugwaju według najnowszych informacji może ponownie zobaczyć w swoich barwach Luisa Suareza. Doświadczony napastnik Interu Miami, który oficjalnie zakończył reprezentacyjną karierę we wrześniu 2024 roku, przyznał, że w wyjątkowej sytuacji byłby gotowy ponownie pomóc narodowej drużynie.

39-letni piłkarz podkreślił, że nigdy nie zamknął całkowicie drzwi do kadry i jeśli selekcjoner oraz federacja uznaliby, że jego obecność może być potrzebna przed MŚ 2026, nie odmówiłby wsparcia zespołu.

– Nigdy nie odmówiłbym pomocy reprezentacji, gdyby mnie potrzebowała, zwłaszcza w okresie poprzedzającym mistrzostwa świata. Wtedy ustąpiłem miejsca nowemu pokoleniu. Powiedziałem rzeczy, których nie powinienem był powiedzieć – powiedział Suarez cytowany przez „Mundo Deportivo”.

Według hiszpańskiego dziennika wypowiedź byłego gwiazdora FC Barcelony i Liverpoolu wywołała ogromne poruszenie w urugwajskich mediach oraz wśród kibiców. Suarez pozostaje bowiem najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Urugwaju, dla której zdobył aż 69 bramek.

Legenda urugwajskiej piłki ma za sobą niezwykle bogatą karierę reprezentacyjną. Wraz z kadrą sięgnął po triumf w Copa América w 2011 roku, a także wywalczył czwarte miejsce podczas mistrzostw świata w Republice Południowej Afryki w 2010 roku.

Urugwaj podczas mundialu 2026 zmierzy się w fazie grupowej z Hiszpanią, Republiką Zielonego Przylądka oraz Arabią Saudyjską. Niewykluczone więc, że Suarez jeszcze raz założy koszulkę La Celeste na wielkim turnieju.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości