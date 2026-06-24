Messi usłyszał pytanie o mundial 2030. Jego reakcja zaskoczyła wielu

13:32, 24. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Lionel Messi skończył 39 lat, ale nie zamierza jeszcze kończyć kariery. Argentyńczyk zabrał głos na temat swojej przyszłości i możliwego występu na kolejnych MŚ 2030.

Lionel Messi
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Przyszłość Lionela Messiego znów na pierwszym planie

Lionel Messi po raz kolejny rozwiał spekulacje dotyczące swojej piłkarskiej przyszłości. Legendarny Argentyńczyk, zapewnił, że nadal zamierza występować na najwyższym poziomie, o ile pozwoli mu na to zdrowie i forma sportowa.

Kapitan reprezentacji Argentyny i gwiazda Interu Miami pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowego futbolu. Mistrz świata z 2022 roku jest również najskuteczniejszym strzelcem w historii mistrzostw świata z dorobkiem 18 trafień na koncie, wyprzedzając Miroslava Klose i Kyliana Mbappe.

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– Będę grał jeszcze przez jakiś czas, dopóki będę mógł się do czegoś przyczynić, czuć się dobrze fizycznie i pomagać kolegom z drużyny. Będę grał dalej – mówił Messi cytowany przez Fabrizio Romano na X.

Mundial 2030 pozostaje wielką niewiadomą

Znacznie ostrożniej zawodnik podszedł natomiast do pytania o ewentualny występ na mistrzostwach świata w 2030 roku. Turniej odbędzie się za cztery lata, a Messi miałby wówczas 43 lata.

– Nie wiem. Szczerze mówiąc, teraz o tym nie myślę. Wydaje się to mało prawdopodobne… W każdym razie, jak już mówiłem, żyję dniem dzisiejszym i skupiam się na teraźniejszości – zaznaczył piłkarz.

Słowa Messiego pokazują, że chociaż zakończenie kariery nie znajduje się obecnie w jego planach, sam zawodnik nie chce wybiegać myślami zbyt daleko. Dla kibiców reprezentacji Argentyny najważniejsza informacja jest jednak jasna. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii piłki nożnej nie zamierza schodzić ze sceny.

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