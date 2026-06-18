Nie tego oczekiwał Tuchel. Niemiec wskazał problem reprezentacji Anglii

Thomas Tuchel nie ukrywał, że mimo zwycięstwa nad Chorwacją (4:2) jego zespół długo nie funkcjonował tak, jak oczekiwał. Selekcjoner wskazał główne problemy Anglii.

fot. PRiME Media Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel podsumował występ reprezentacji Anglii

Thomas Tuchel z mieszanymi odczuciami podsumował inauguracyjne spotkanie reprezentacji Anglii na MŚ 2026. Co prawda Synowie Albionu pokonały Chorwację i dopisały do swojego konta komplet punktów. W każdym razie niemiecki szkoleniowiec zwrócił uwagę na mankamenty, które były szczególnie widoczne przed przerwą.

– Dobrze zareagowaliśmy. Pierwsza połowa była dla nas trochę trudna. Było trochę nerwowo. Nasze decyzje były podyktowane chęcią ostrożnej gry i wycofania się – mówił Tuchel w rozmowie z ITV.

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Doświadczony szkoleniowiec podkreślił również, że Anglicy mieli problem z odpowiednim wykorzystaniem przestrzeni pozostawianych przez rywali. – Mieliśmy problemy ze znalezieniem rytmu i brakowało nam pewności siebie, by wykorzystać luki w obronie przeciwnika – ocenił Tuchel.

Zdaniem Niemca kluczowa okazała się diametralna zmiana nastawienia po przerwie. Potwierdzać mają to także liczby. – Widziałem statystyki: 33 procent wygranych pojedynków w pierwszej połowie i 73 procent w drugiej, więc nawet bez piłki nie byliśmy wystarczająco dobrzy, nie byliśmy wystarczająco bezinteresowni – zaznaczył trener.

Niemiec szczególnie docenił reakcję swoich zawodników po zmianie stron. – Podobała mi się reakcja zawodników w drugiej połowie. Była emocjonalna. Było dużo emocji. Trochę czasu zajęło nam złapanie rytmu – podsumował Tuchel.

W drugiej kolejce grupy L reprezentacja Anglii zmierzy się z Ghaną. Spotkanie odbędzie się 23 czerwca i może znacząco przybliżyć wyspiarzy do awansu do fazy pucharowej mundialu.