Nie tego oczekiwał Tuchel. Niemiec wskazał problem reprezentacji Anglii

08:27, 18. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  ITV

Thomas Tuchel nie ukrywał, że mimo zwycięstwa nad Chorwacją (4:2) jego zespół długo nie funkcjonował tak, jak oczekiwał. Selekcjoner wskazał główne problemy Anglii.

Thomas Tuchel
Obserwuj nas w
fot. PRiME Media Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel podsumował występ reprezentacji Anglii

Thomas Tuchel z mieszanymi odczuciami podsumował inauguracyjne spotkanie reprezentacji Anglii na MŚ 2026. Co prawda Synowie Albionu pokonały Chorwację i dopisały do swojego konta komplet punktów. W każdym razie niemiecki szkoleniowiec zwrócił uwagę na mankamenty, które były szczególnie widoczne przed przerwą.

– Dobrze zareagowaliśmy. Pierwsza połowa była dla nas trochę trudna. Było trochę nerwowo. Nasze decyzje były podyktowane chęcią ostrożnej gry i wycofania się – mówił Tuchel w rozmowie z ITV.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA DO 100 PLN na mecze mundialu i ! Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Doświadczony szkoleniowiec podkreślił również, że Anglicy mieli problem z odpowiednim wykorzystaniem przestrzeni pozostawianych przez rywali. – Mieliśmy problemy ze znalezieniem rytmu i brakowało nam pewności siebie, by wykorzystać luki w obronie przeciwnika – ocenił Tuchel.

Zdaniem Niemca kluczowa okazała się diametralna zmiana nastawienia po przerwie. Potwierdzać mają to także liczby. – Widziałem statystyki: 33 procent wygranych pojedynków w pierwszej połowie i 73 procent w drugiej, więc nawet bez piłki nie byliśmy wystarczająco dobrzy, nie byliśmy wystarczająco bezinteresowni – zaznaczył trener.

Niemiec szczególnie docenił reakcję swoich zawodników po zmianie stron. – Podobała mi się reakcja zawodników w drugiej połowie. Była emocjonalna. Było dużo emocji. Trochę czasu zajęło nam złapanie rytmu – podsumował Tuchel.

W drugiej kolejce grupy L reprezentacja Anglii zmierzy się z Ghaną. Spotkanie odbędzie się 23 czerwca i może znacząco przybliżyć wyspiarzy do awansu do fazy pucharowej mundialu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości