Sześć goli i wielkie emocje! Anglia lepsza od Chorwacji [WIDEO]

00:00, 18. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / TVP Sport

Anglia i Chorwacja mierzyli się ze sobą w hicie 1. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Spotkanie w Teksasie przyniosła olbrzymie pieniądze i zakończyło się zwycięstwem podopiecznych Thomasa Tuchela 4:2.

Jude Bellingham oraz Josip Sutalo
Obserwuj nas w
Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham oraz Josip Sutalo

Anglia pokonuje Chorwację! Wielkie emocje w Teksasie

W środowy wieczór odbył się bez wątpienia hit 1. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026, w którym reprezentacja Anglii podejmowała Chorwację. Dla Dumnych Synów Albionu był to swego rodzaju rewanż za półfinał mundialu w 2018 roku, kiedy to Hrvatska okazała się od nich lepsza. Oczy całego piłkarskiego świata były teraz zwrócone na Arlington, miejscowość w Tekasie.

Rywalizacja wyśmienicie rozpoczęła się dla Anglików, którzy 12. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Harry Kane, który dopiero po powtórce zdołał pokonać Dominika Livakovicia.

Na odpowiedź Chorwacji czekaliśmy do 36. minuty. Wówczas doskonałym uderzeniem dystansu popisał się Martin Baturina. Zawodnik Como atomowym strzałem przełamał dłoń Jordanowi Pickfordowi.

Przed przerwą obejrzeliśmy jeszcze dwa trafienia. Harry Kane znów dał prowadzenie Anglikom, ale tuż przed zejściem do szatni do wyrównania doprowadził tym razem Petar Musa.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA DO 100 PLN na mecz Anglia - Chorwacja! Załóż konto w STS z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Od początku drugiej odsłony wyśmienicie prezentowali się podopieczni Thomasa Tuchela. W 47. minucie Dumni Synowie Albionu znów poprowadzili, a do siatki trafił Jude Bellingham.

W kolejnych minutach rosła przewaga Anglików, którzy tworzyli doskonałe akcje bramkowe. Na posterunku jednak stał Dominik Livaković, który popisywał się doskonałymi paradami. Im bliżej było końcowego gwizdka, tym częściej do głosu dochodziła Chorwacja. Zlatko Dalić dokonał zmian, które ożywiły drużynę, ale ostatnie słowo należało do wicemistrzów Europy, którzy po golu Marcusa Rashforda zamknęli mecz.

Reprezentacja Anglii w kolejnym meczu na mundialu zmierzy się z Ghaną. Chorwacja natomiast podejmie Panamę.

Anglia – Chorwacja 4:2

Kane (12′, 42′), Bellingham (47′), Rashford (85′) – Baturina (36′), Musa (45+5′)

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości