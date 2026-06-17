Anglia i Chorwacja mierzyli się ze sobą w hicie 1. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Spotkanie w Teksasie przyniosła olbrzymie pieniądze i zakończyło się zwycięstwem podopiecznych Thomasa Tuchela 4:2.

Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham oraz Josip Sutalo

Anglia pokonuje Chorwację! Wielkie emocje w Teksasie

W środowy wieczór odbył się bez wątpienia hit 1. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026, w którym reprezentacja Anglii podejmowała Chorwację. Dla Dumnych Synów Albionu był to swego rodzaju rewanż za półfinał mundialu w 2018 roku, kiedy to Hrvatska okazała się od nich lepsza. Oczy całego piłkarskiego świata były teraz zwrócone na Arlington, miejscowość w Tekasie.

Rywalizacja wyśmienicie rozpoczęła się dla Anglików, którzy 12. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Harry Kane, który dopiero po powtórce zdołał pokonać Dominika Livakovicia.

AJJJJ, zabrakło dosłownie kilku centymetrów! 😬



Dominik Livaković obronił rzut karny Harry’ego Kane’a, ale zbyt wcześnie oderwał stopę od linii bramkowej. Sędzia nakazał powtórzyć jedenastkę.



Za drugim razem Kane się nie pomylił…



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/Ohv9CIDlwm pic.twitter.com/M467KEnBX3 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 17, 2026

Na odpowiedź Chorwacji czekaliśmy do 36. minuty. Wówczas doskonałym uderzeniem dystansu popisał się Martin Baturina. Zawodnik Como atomowym strzałem przełamał dłoń Jordanowi Pickfordowi.

Ależ zrobiło nam się meczycho!



📲 Oglądaj online mecz Anglia 🆚 Chorwacja ▶️ https://t.co/Ohv9CIDlwm pic.twitter.com/VDGoY9RT5i — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 17, 2026

Przed przerwą obejrzeliśmy jeszcze dwa trafienia. Harry Kane znów dał prowadzenie Anglikom, ale tuż przed zejściem do szatni do wyrównania doprowadził tym razem Petar Musa.

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Od początku drugiej odsłony wyśmienicie prezentowali się podopieczni Thomasa Tuchela. W 47. minucie Dumni Synowie Albionu znów poprowadzili, a do siatki trafił Jude Bellingham.

Anglicy ponownie na prowadzeniu! Jude Bellingham trafia na 3:2, a przecież dopiero rozpoczęła się druga połowa!



Na ilu golach zatrzyma się dziś licznik? 👀



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W kolejnych minutach rosła przewaga Anglików, którzy tworzyli doskonałe akcje bramkowe. Na posterunku jednak stał Dominik Livaković, który popisywał się doskonałymi paradami. Im bliżej było końcowego gwizdka, tym częściej do głosu dochodziła Chorwacja. Zlatko Dalić dokonał zmian, które ożywiły drużynę, ale ostatnie słowo należało do wicemistrzów Europy, którzy po golu Marcusa Rashforda zamknęli mecz.

Reprezentacja Anglii w kolejnym meczu na mundialu zmierzy się z Ghaną. Chorwacja natomiast podejmie Panamę.

Anglia – Chorwacja 4:2

Kane (12′, 42′), Bellingham (47′), Rashford (85′) – Baturina (36′), Musa (45+5′)