Kilka słów i pełna dominacja. Kane ujawnił plan Tuchela

Reprezentacja Anglii zareagowała znakomicie na słowa Thomasa Tuchela w przerwie meczu z Chorwacją podczas MŚ 2026. Po zmianie stron Anglicy przejęli pełną kontrolę nad spotkaniem.

fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane zdradził sekret szatni Anglii. To był moment przełomowy

Reprezentacja Anglii wykonała zdecydowany krok w kierunku kolejnej fazy mundialu, pokonując Chorwację (4:2) w jednym z najciekawszych spotkań turnieju. Bohaterem wyspiarzy został Harry Kane, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, w tym raz z rzutu karnego. Po zakończeniu rywalizacji kapitan Synów Albionu zdradził kulisy przemowy Thomasa Tuchela w szatni.

Niemiecki szkoleniowiec nie zamierzał w przerwie owijać w bawełnę. Jego przekaz był krótki, ale wyjątkowo konkretny. – Zaczynamy! Przyspieszymy tempo, zagramy jeden na jeden i przejmiemy pełną kontrolę – miał powiedzieć swoim zawodnikom trener cytowany przez BBC Sport.

Słowa selekcjonera błyskawicznie przełożyły się na wydarzenia boiskowe. Anglicy po wznowieniu gry narzucili rywalom wysokie tempo, domnując w pojedynkach i regularnie stwarzali zagrożenie pod bramką Chorwatów.

– Dokładnie tak się stało. Widzieliście nas na fantastycznym poziomie, zarówno z piłką, jak i bez niej. Mogliśmy strzelić trzy lub cztery gole w ciągu tych 20 minut drugiej połowy – podkreślił Kane.

Napastnik nie ukrywał zadowolenia z postawy całego zespołu. Jego zdaniem kluczowa okazała się właśnie reakcja drużyny po przerwie, gdy Anglia całkowicie przejęła inicjatywę.

– Zrobiliśmy, co trzeba i pięknie zakończyliśmy mecz – podsumował kapitan reprezentacji Anglii.

Wypowiedź Kane’a pokazuje, jak duży wpływ na przebieg spotkania miała szatniowa mobilizacja selekcjonera Synów Albionu. Jeśli Anglicy utrzymają podobną intensywność gry w kolejnych meczach mundialu, mogą być jednym z głównych kandydatów do walki o najcenniejsze trofeum.