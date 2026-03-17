Vinicius oceniony bez ogródek. Ancelotti nie pozostawia złudzeń

Carlo Ancelotti myślami jest przy zbliżającym się wielkimi krokami mundialu w Ameryce Północnej. Włoski szkoleniowiec ostatnio zabrał głos w sprawie Viniciusa Juniora.

Carlo Ancelotti jednoznacznie o gwieździe Realu Madryt

Carlo Ancelotti ma plan, aby reprezentacja Brazylii namieszała na mistrzostwach świata w piłce nożnej. Tymczasem ostatnio na temat jednego z kluczowych zawodników Realu Madryt wypowiedział się Włoch. Na tapet wzięty został Vinicius Junior.

– To zawodnik, który nigdy nie zawiódł w ważnych meczach. Nie pamiętam ani jednego półfinału czy ćwierćfinału, w którym Vinicius Junior zawiódł. Może w Walencji się zdenerwował i stracił koncentrację, ale nigdy nie zdarzyło mu się to w ważnych meczach. Jestem przekonany, że dobrze poradzi sobie na mundialu, jeśli będzie grał w reprezentacji – powiedział Ancelotti cytowany przez „Markę”.

Włoski trener przez długi czas miał okazję współpracować z ofensywnym zawodnikiem. Ancelotti wypowiedział się zatem, jak bardzo pomogło mu to w tym, aby lepiej poznać Viniciusa.

– Vinicius jest Brazylijczykiem, ma brazylijski charakter. Brazylijczycy to radośni i bardzo skromni ludzie. Nie spotkałem ani jednej aroganckiej osoby w Brazylijskiej Konfederacji Piłkarskiej ani wśród Brazylijczyków, których znam. Vinicius jest skromny, radosny i niezwykle utalentowany – zaznaczył trener.

25-letni zawodnik w tym sezonie wystąpił w 41 meczach. Strzelił w nich 13 goli i zaliczył 11 asyst. Aktualny kontrakt Viniciusa Juniora z Realem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.