Włochy mogą pojechać na mundial do USA. „Ponad 50 procent szans”

Włochy niespodziewanie wracają do dyskusji o mundialu 2026 mimo braku awansu na poziomie sportowym. Według RAI pojawiła się kontrowersyjna koncepcja zastąpienia Iranu w turnieju.

Manuel Locatelli

Polityka miesza się do futbolu

Paolo Zampolli przedstawił zaskakującą wizję dotyczącą składu uczestników mistrzostw świata. Wysłannik Donalda Trumpa uważa, że istnieje realna szansa na zmianę. Jego zdaniem sytuacja geopolityczna może wpłynąć na decyzje FIFA. Zampolli odniósł się do prawdopodobieństwa takiego scenariusza. – Powiedziałbym, że istnieje ponad 50 procent szans na udział Włoch w mundialu – stwierdził. Podkreślił, że sprawa jest otwarta.

Kluczową kwestią pozostaje sytuacja Iranu w kontekście relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Trwający konflikt budzi wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i organizacji turnieju. To właśnie ten argument ma być podstawą proponowanych zmian.

Wysłannik zapowiedział również rozmowy z władzami światowej federacji. – Spotkam się z Giannim Infantinem w Miami podczas Grand Prix Formuły 1 – powiedział. Dodał, że decyzja zależy od FIFA oraz władz USA.

Zampolli wskazał także na kwestie wizowe i bezpieczeństwa. – Jeśli wysyła się osoby, które nie są mile widziane w Stanach Zjednoczonych, lepiej żeby nie przyjeżdżały – podkreślił. To kolejny element jego argumentacji.

Pomysł nie spotkał się jednak z powszechną aprobatą. Włoskie środowisko piłkarskie podchodzi do niego sceptycznie. Wielu przedstawicieli deklaruje brak chęci uczestnictwa w takich okolicznościach. Sytuacja pozostaje niejasna i zależy od wielu czynników. Decyzje jeszcze nie zapadły, a scenariusz budzi duże kontrowersje.

Zobacz również: Włosi mogą stracić EURO i zostać wyrzuceni z pucharów

