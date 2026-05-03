Eduardo Camavinga ma problem. Może opuścić wielki turniej

15:09, 3. maja 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Saber Desfarges

Eduardo Camavinga w tym momencie ma małe szanse na powołanie do reprezentacji Francji na tegoroczne mistrzostwa świata - poinformował dziennikarz Saber Desfarges.

ABEL F. ROS / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

MŚ 2026. Didier Deschamps pominie Eduardo Camavingę?

Eduardo Camavinga nie rozgrywa najlepszego sezonu. 23-letni pomocnik jest obwiniany przez kibiców za odpadnięcie Realu Madryt z Ligi Mistrzów, ponieważ otrzymał czerwoną kartkę w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym przeciwko Bayernowi Monachium, zakończonym bolesną porażką 4:6 w dwumeczu. Ponadto piłkarz angolskiego pochodzenia nie prezentował wysokiej formy również w Pucharze Króla oraz La Lidze, gdzie drużyna Królewskich także zawiodła. To sprawia, że jego pozycja znacząco osłabła w ostatnim czasie.

W związku z tym coraz więcej wskazuje na to, iż Camavinga nie znajdzie się w kadrze reprezentacji Francji na tegoroczne mistrzostwa świata – poinformował Saber Desfarges. Selekcjoner ekipy Trójkolorowych – Didier Deschamps – ma ogromny wybór i dlatego zamierza postawić tylko na zawodników będących w najwyższej dyspozycji. Aktualnie mało prawdopodobne jest, aby pomocnik Realu otrzymał powołanie na turniej, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku w dniach od 11 czerwca do 19 lipca.

Camavinga trafił do Madrytu w 2021 roku ze Stade Rennes, gdzie rozpoczynał swoją profesjonalną karierę. Od tego czasu rozegrał dla zespołu Los Blancos dokładnie 219 spotkań, zdobył sześć bramek i zanotował jedenaście asyst. W tym okresie sięgnął między innymi po dwie Ligi Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Hiszpanii. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia 29-krotnego reprezentanta Francji na kwotę w granicach 50 milionów euro. Real może wysłuchać za niego ofert w letnim okienku transferowym.

