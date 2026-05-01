Flick przemówił ws. Yamala. Wiadomo, czy zagra na Mistrzostwach Świata

Lamine Yamal w tym sezonie już nie zagra z powodu kontuzji. Hansi Flick na konferencji prasowej potwierdził, że gwiazda FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii na pewno zagra na Mistrzostwach Świata.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal na pewno zagra na Mistrzostwach Świata – przekonuje Flick

FC Barcelona dwa tygodnie temu rywalizowała z Celtą Vigo w rozgrywkach ligowych. Zwycięstwo okupili kontuzją Lamine Yamala, który po wykorzystaniu rzutu karnego nie był w stanie kontynuować gry. Późniejsze badania wykazały, że nastolatek na pewno nie zagra do końca sezonu. Pod znakiem zapytania stanął także jego występ na Mistrzostwach Świata 2026.

Przerwa reprezentanta Hiszpanii ma potrwać od czterech do sześciu tygodni. W teorii zdąży na czas przed rozpoczęciem mundialu. Natomiast panuje przekonanie, że potencjalny występ w turnieju może nieść za sobą konsekwencje późniejszych urazów.

Hansi Flick odniósł się do ewentualnego występu Yamala na mundialu. Na konferencji prasowej zaznaczył, że 18-latek powinien wziąć udział w turnieju. Jego proces powrotu do zdrowia przebiega prawidłowo i sam piłkarz bardzo chce zagrać na mundialu.

– Myślę, że zobaczymy go na Mistrzostwach Świata. Ma dużo czasu na spokojną rekonwalescencję. Wszystko przebiega dobrze. Sam tego chce i na pewno tam będzie – mówił Hansi Flick, cytowany przez dziennik Sport.

Yamal w tym sezonie uzbierał łącznie 45 meczów, w których zdobył 24 bramki i zanotował 18 asyst. Mistrzostwa Świata rozpoczną się 11 czerwca. Hiszpania zagra w grupie H, a jej rywalami będzie Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska i Urugwaj.