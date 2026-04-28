Barcelona może zablokować występ Yamala na mundialu

Lamine Yamal walczy o powrót do zdrowia przed rozpoczęciem mistrzostw świata. Niemniej jednak Barcelona rozważa podjęcie konkretnych kroków, jeśli reprezentacja Hiszpanii będzie forsowała przedwczesny powrót na boisko 18-latka - poinformował SPORT.

MAXPPP / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

W tej sytuacji Barcelona zainterweniuje ws. Yamala

Barcelona nie chce ryzykować zdrowia Lamine’a Yamala. Skrzydłowy doznał urazu mięśniowego i jest to kontuzja, przy której pośpiech może być bardzo kosztowny.

W klubie priorytetem ma być pełne wyleczenie zawodnika przed kolejnym sezonem. Jeśli reprezentacja Hiszpanii będzie naciskała na jego udział w mundialu mimo ryzyka, Barcelona ma być gotowa do reakcji.

Sprawa jest delikatna, bo turniej rusza 11 czerwca, a zgrupowanie kadry zaczyna się już 30 maja. Przy przerwie trwającej od czterech do sześciu tygodni Yamal mógłby wrócić bardzo późno, bez normalnego rytmu treningowego.

Lekarz ostrzega przed ryzykiem nawrotu

W programie „El Larguero” doktor Pedro Luis Ripoll, ekspert medyczny FIFA, podkreślił, że w takich przypadkach trzeba zachować dużą ostrożność.

– Ta kontuzja ma wskaźnik nawrotów na poziomie 30 procent, więc trzeba być bardzo ostrożnym – powiedział.

Ripoll zaznaczył też, że powołanie Yamala w tej sytuacji byłoby ryzykowne dla samej reprezentacji.

– Wydaje mi się trudne, aby został powołany, ponieważ wskaźnik nawrotów wynosi 30 procent i selekcjoner może stracić zawodnika na mundial – stwierdził.

Barcelona patrzy więc dalej niż tylko na sam turniej. Yamal ma dopiero 18 lat i jest jednym z najważniejszych piłkarzy zespołu. Klub nie chce sytuacji, w której szybki powrót skończy się odnowieniem urazu i problemami na starcie kolejnych rozgrywek.