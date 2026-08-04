FC Barcelona może mieć w swoich szeregach kolejną wielką gwiazdę. Ebrima Tunkara, mający zaledwie 16 lat zawodnik, zachwycił Hansiego Flicka podczas letnich przygotowań.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ebrima Tunkara

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FC Barcelona z optymizmem patrzy w przyszłość, a jednym z powodów jest Ebrima Tunkara. Jak informuje El Nacional, młody pomocnik zrobił ogromne wrażenie na Hansim Flicku podczas przedsezonowego zgrupowania w Anglii. Jednocześnie niemiecki szkoleniowiec nie ukrywa, że 16-klatek wyróżnił się na tle bardziej doświadczonych piłkarzy.

– Ebrima Tunkara ma ogromny potencjał. Zrobił na mnie wrażenie podczas przygotowań do sezonu – przyznał Flick, dając jasno do zrozumienia, że nastolatek może odegrać ważną rolę w przyszłości Dumy Katalonii.

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Droga Tunkary do Barcelony jest wyjątkowa. Urodził się w niewielkiej miejscowości Lamoi w Gambii, gdzie pierwsze piłkarskie kroki stawiał boso na ulicznych boiskach. Po przeprowadzce z rodziną do Hiszpanii bardzo szybko zwrócił na siebie uwagę skautów. Jego talent sprawił, że trafił do słynnej La Masii.

Ostatnio rozwój młodego pomocnika nabrał błyskawicznego tempa. Regularnie rywalizował ze starszymi od siebie zawodnikami, przeskakiwał kolejne szczeble szkolenia i zapracował na zaproszenie do treningów z pierwszym zespołem Barcelony. Tymczasem podczas letnich przygotowań był najmłodszym piłkarzem w kadrze ekipy Flicka.

Tunkara imponuje nie tylko warunkami fizycznymi, lecz także swobodą w prowadzeniu gry i odwagą w pojedynkach. Jego potencjał dostrzeżono również w reprezentacji Hiszpanii, z którą wystąpił na mistrzostwach Europy do lat 17.