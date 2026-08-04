Yamal poprosił Barcelonę o hitowy transfer. Flick także go ceni

Lamine Yamal chciałby, aby na prawą obronę Barcelona sprowadziła Pedro Porro. Zdaniem gwiazdora to ważniejszy transfer niż nowy napastnik. Hiszpana ceni także Hansi Flick. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Nacional".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal chciałby, aby Barcelona sprowadziła Porro

Barcelona tego lata nadal musi bardzo intensywnie pracować na rynku transferowym. Otwarcie okienka było mocne, bowiem do klubu dołączył Anthony Gordon, ale kolejne ruchy są równie istotne. Przede wszystkim mówi się o nowym napastniku, a sprowadzenie Juliana Alvareza się oddala. Dlatego też Lamine Yamal przedstawił nową propozycję, która ma być tańsza, ale równa atrakcyjna, choć nie na pozycję numer 9.

Według informacji, które przekazał serwis „El Nacional”, Lamine Yamal chciałby, aby Barcelona sprowadziła na prawą obronę Pedro Porro. Hiszpan doskonale zna się z gwiazdorem Dumy Katalonii z reprezentacji narodowej, gdzie tworzą kapitalny duet na prawej stronie. Sprowadzenie gracza Tottenhamu – szczególnie w kontekście informacji o możliwym odejściu Julesa Kounde – byłby mocnym motorem napędowym ofensywy. Porro ma być ceniony także przez Hansiego Flicka, który uważa go za wartościowego zawodnika.

Pedro Porro w poprzednim sezonie Premier League rozegrał w sumie 47 spotkań w barwach Tottenhamu. Zdobył w nich dwa gole oraz zanotował sześć asyst. Łącznie na koncie 26-letniego prawego obrońcy lub wahadłowego z Hiszpanii jest blisko 120 gier na poziomie ligi angielskiej. Mistrz świata dla La Furia Roja rozegrał 24 mecze. Serwis „Transfermarkt” wycenia Porro aktualnie na 45 milionów euro.

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