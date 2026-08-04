Reguła zaliczy wielki transfer do giganta?! „Nie ma lepszego momentu”

Marcel Reguła jest łączony z transferem do Borussii Dortmund. Na kanale Meczyki.pl potencjalną zmianę klubu ocenił Tomasz Urban. Ekspert od Bundesligi uważa, że nie ma lepszego momentu na taki transfer.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

Reguła dostałby swoje minuty w Borussii Dortmund – uważa Urban

Marcel Reguła to jeden z kilku młodzieżowych reprezentantów Polski, którzy mogą zmienić klub w trakcie obecnego okna transferowego. Nie jest tajemnicą, że piłkarz Zagłębia Lubin cieszy się sporym zainteresowaniem. W przeszłości łączono go m.in. z Benfiką, a teraz w grę wchodzi inny gigant. Meczyki.pl informowały ostatnio o możliwym transferze do Borussii Dortmund.

Na kanale Meczyki.pl potencjalny transfer ocenił Tomasz Urban. Ekspert od Bundesligi zasugerował, że nie ma lepszego momentu na dołączenie do Borussii niż chwila obecna. Klub z Dortmundu przechodzi duże zmiany, więc Reguła mógłby liczyć na regularną grę.

– Jeżeli uświadomimy sobie, w jakim momencie jest Borussia Dortmund i jaki ma profil Marcel Reguła, to śmiem twierdzić, że dla takiego piłkarza jak on nie ma lepszego momentu na dołączenie do tego klubu jak właśnie teraz – mówił Tomasz Urban na kanale Meczyki.pl.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Urban zauważył, że pozycja „lewej dziesiątki” w porównaniu do prawej jest praktycznie nieobsadzona. Kandydatów do gry jest kilku, a Reguła byłby w stanie przebić się do rotacji i wywalczyć minuty w barwach jednego z topowych niemieckich klubów.

– Borussia gra w systemie 3-4-2-1 z dwoma 10-tkami i przebudowuje sektor ofensywny. Na „dziewiątce” pewniakiem jest Guirassy, ale pod nim są dwie pozycje obsadzane na nowo. Pewniakiem na prawej „dziesiątce” będzie Karetzas, ściągnięty za 30 mln euro z Genk. Ta druga, lewa „dziesiątka”, jest do rozdysponowania. […] Borussia buduje zespół na przyszłość i to sprawia, że Marcel Reguła byłby jednym z kilku, ale nie byłby na straconej pozycji. Uważam, że na ten moment byłby w stanie przebijać się do rotacji Borussii, bo walczyłby o pozycję, która nie jest na stałe obsadzona – dodał ekspert Bundesligi.