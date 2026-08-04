Raków planuje transferową ofensywę. Nie tylko nowy napastnik

Raków Częstochowa jest blisko pozyskania nowego napastnika. Nie będzie to jednak koniec ruchów Medalików. Do klubu dołączyć ma bowiem nowy obrońca i wahadłowy. Informacje w tej sprawie przekazał Mateusz Borek.

Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Dwaj kolejni gracze mają dołączyć do Rakowa

Raków Częstochowa bardzo, ale to bardzo przeciętnie rozpoczął nowy sezon. Właściwie chciałby się powiedzieć, że Medaliki do tej pory prezentują się słabo. Przed kompletną katastrofą ratuje zespół Dawida Kroczka tylko awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji, ale wyniki w PKO Ekstraklasie już mogą niepokoić. Do tej pory bowiem są to dwie porażki i to wcale nie z najmocniejszymi zespołami w lidze.

Taki obrót spraw powoduje, że władze klubu postanawiają reagować. I tak, jak niezależnie od stanu punktowego zapewne sprowadzono by nowego napastnika, tak w przypadku kolejnych ruchów mogłoby być inaczej. Według informacji, które przekazał Mateusz Borek, nowym napastnikiem Rakowa zostanie faktycznie Ali Al-Hamadi, ale do klubu dołączy także nowy środkowy obrońca oraz młody wahadłowy.

Z pewnością szczególnie pozyskanie stopera będzie dużym wzmocnieniem, bowiem do tej pory ekipa spod Jasnej Góry straciła już cztery gole w dwóch ligowych meczach. Może okazać się jednak, że nowy gracz będzie potrzebował trochę czasu na wpasowanie się do zespołu, a to zawsze nie jest komfortowe.

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