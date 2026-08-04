Motor Lublin sfinalizował kolejny transfer. Prosto z pucharowicza

Motor Lublin poinformował o kolejnym wzmocnieniu przed dalszą częścią sezonu. Kamil Lukoszek z Górnika Zabrze został wypożyczony do zespołu Mariusza Misiury z opcją wykupu.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Kamil Lukoszek wypożyczony do Motoru Lublin

Motor Lublin tego lata przeszedł poważną przebudowę. Klub z Lubelszczyzny pożegnał kilku ważnych zawodników. Bright Ede przeniósł się do hiszpańskiego Deportivo La Coruna, Ivan Brkić został nowym bramkarzem Legii Warszawa, a Bartosz Wolski zdecydował się na transfer do GKS-u Katowice. Klub musiał uzupełnić kadrę i wzmocnić rywalizację na poszczególnych pozycjach.

Do zespołu Mariusza Misiury dołączyli między innymi doświadczeni Bartosz Bereszyński oraz Mateusz Łęgowski. Szczególnie transfer byłego reprezentanta Polski był jednym z najgłośniejszych ruchów Motoru podczas letniego okna transferowego.

Najnowszym ruchem jest pozyskanie Kamila Lukoszka z Górnika Zabrze. 24-letni skrzydłowy został wypożyczony do Motoru do końca sezonu 2026/27. W umowie między klubami zawarto również opcję wykupu zawodnika.

W poprzednim sezonie skrzydłowy rozegrał 18 spotkań na poziomie Ekstraklasy. W tym czasie zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Razem z Górnikiem sięgnął po Puchar Polski oraz wywalczył wicemistrzostwo kraju.

Lukoszek jest wychowankiem akademii Górnika. Reprezentował również barwy Skry Częstochowa, gdzie występował przez dwa sezony. Łącznie w pierwszym zespole Górnika rozegrał 72 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dziesięć bramek i dokładając pięć asyst.

Początek sezonu nie ułożył się idealnie dla drużyny z Lublina. Po dwóch kolejkach Ekstraklasy Motor ma na swoim koncie jeden punkt. Kolejne spotkanie podopieczni Misiury rozegrają już w najbliższy weekend. W ramach 3. kolejki Lublinianie zmierzą się na wyjeździe z Pogonią Szczecin.