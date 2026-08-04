Motor Lublin sfinalizował kolejny transfer. Prosto z pucharowicza

15:24, 4. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Motor Lublin

Motor Lublin poinformował o kolejnym wzmocnieniu przed dalszą częścią sezonu. Kamil Lukoszek z Górnika Zabrze został wypożyczony do zespołu Mariusza Misiury z opcją wykupu.

Mariusz Misiura
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Kamil Lukoszek wypożyczony do Motoru Lublin

Motor Lublin tego lata przeszedł poważną przebudowę. Klub z Lubelszczyzny pożegnał kilku ważnych zawodników. Bright Ede przeniósł się do hiszpańskiego Deportivo La Coruna, Ivan Brkić został nowym bramkarzem Legii Warszawa, a Bartosz Wolski zdecydował się na transfer do GKS-u Katowice. Klub musiał uzupełnić kadrę i wzmocnić rywalizację na poszczególnych pozycjach.

Do zespołu Mariusza Misiury dołączyli między innymi doświadczeni Bartosz Bereszyński oraz Mateusz Łęgowski. Szczególnie transfer byłego reprezentanta Polski był jednym z najgłośniejszych ruchów Motoru podczas letniego okna transferowego.

Najnowszym ruchem jest pozyskanie Kamila Lukoszka z Górnika Zabrze. 24-letni skrzydłowy został wypożyczony do Motoru do końca sezonu 2026/27. W umowie między klubami zawarto również opcję wykupu zawodnika.

W poprzednim sezonie skrzydłowy rozegrał 18 spotkań na poziomie Ekstraklasy. W tym czasie zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Razem z Górnikiem sięgnął po Puchar Polski oraz wywalczył wicemistrzostwo kraju.

Lukoszek jest wychowankiem akademii Górnika. Reprezentował również barwy Skry Częstochowa, gdzie występował przez dwa sezony. Łącznie w pierwszym zespole Górnika rozegrał 72 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dziesięć bramek i dokładając pięć asyst.

Początek sezonu nie ułożył się idealnie dla drużyny z Lublina. Po dwóch kolejkach Ekstraklasy Motor ma na swoim koncie jeden punkt. Kolejne spotkanie podopieczni Misiury rozegrają już w najbliższy weekend. W ramach 3. kolejki Lublinianie zmierzą się na wyjeździe z Pogonią Szczecin.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości