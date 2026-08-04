Bułka blisko transferu. Jest na liście triumfatora Ligi Mistrzów

13:29, 4. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  L'Equipe

Marcin Bułka myśli o powrocie do Europy. Ostatnio łączy się go m.in. z francuskimi klubami. Jak podaje L'Equipe, o transferze bramkarza poważnie myśli Olympique Marsylia.

Marcin Bułka
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Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka na liście życzeń Olympique Marsylii

Marcin Bułka pobytu w Arabii Saudyjskiej na pewno nie zaliczy do udanych, przynajmniej pod względem sportowym. Latem tamtego roku zamienił Niceę na Neom SC. Po zaledwie jednym meczu w barwach nowego klubu doznał poważnej kontuzji. Zerwał więzadła krzyżowe, przez co pauzował przez większą część rozgrywek. Na boisku wrócił dopiero pod koniec kwietnia.

Łącznie zagrał w sześciu meczach i niewykluczone, że na tym jego dorobek występów w Saudi Pro League się zamknie. Media łączą go ze zmianą pracodawcy. Pojawiły się doniesienia m.in. o Al-Hilal, ale bardziej realny wydaje się powrót do topowych lig w Europie.

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Nie tak dawno Mateusz Borek informował o wstępnych propozycjach z Francji i Anglii. Przy okazji padła nazwa Olympique Marsylii. Wygląda na to, że coś jest na rzeczy, ponieważ dziennik L’Equipe pisze o zainteresowaniu 9-krotnego mistrza kraju. Ich zdaniem Bułka znajduje się na szczycie listy życzeń. Natomiast poważny problem stanowi wynagrodzenie polskiego bramkarza.

Bułka inkasuje w Neom SC aż 5 mln euro netto, co jest kwotą o wiele za dużą jak na obecne realia Marsylii. Niemniej jednak dyrektor sportowy zwycięzców Ligi Mistrzów z 1993 roku podjął pewne działania w celu sprawdzenia możliwości transferu 26-latka. Oprócz reprezentanta Polski w grę wchodzi także Guillaume Restes, który na co dzień broni barw Tuluzy.

Warto dodać, że Bułka ma bardzo duże doświadczenie na francuskich boiskach. W przeszłości był związany z Niceą, Paris Saint-Germain oraz LB Chateauroux. Łącznie na poziomie Ligue 1 rozegrał 73 spotkania.

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