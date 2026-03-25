Premia za awans na Mistrzostwa Świata. Kadra gra o dużą kasę

Reprezentacja Polski zagra w czwartek z Albanią, a potem z Ukrainą lub Szwecją w przypadku zwycięstwa. Awans na Mistrzostwa Świata to także duża premia. Jak donosi serwis Meczyki.pl. piłkarz mogą liczyć na prawie 3 mln dolarów, jeśli uda im się awansować na mundial.

Na zdjęciu: Reprezentanci Polski

3 mln dolarów do podziału do zawodników reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski ma za sobą ostatni trening przed czwartkowym meczem z Albanią w barażach o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Już za chwilę Biało-Czerwoni powalczą w pierwszym spotkaniu o przedłużenie szans w walce o bilety na mundial. Starcie na PGE Narodowym w Warszawie zapowiada się na zacięte widowisko. W przypadku zwycięstwa w finale czekać będzie Ukraina lub Szwecja.

Od gry na Mistrzostwach Świata dzielą nas tylko i aż dwa mecze. Natomiast oprócz upragnionego awansu gra toczy się także o gigantyczne pieniądze. FIFA płaci każdemu uczestnikowi turnieju aż 9 milionów dolarów. Część tej kwoty mogą zgarnąć piłkarze.

Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że 33% kwoty, jaką PZPN dostanie za awans, trafi do zawodników. Wychodzi więc na to, że piłkarze dostaną do podziału ok. 3 mln dolarów. Ponadto federacja w przypadku awansu dostanie jeszcze 2,3 mln dolarów od sponsorów. Kolejna kwota, jaka możne wpłynąć na konto związku to 1,5 mln dolarów. Jest to kwota na pokrycie przygotowań do turnieju. Obecny mundial pod tym względem będzie zdecydowanie droższy niż ostatni w Katarze.