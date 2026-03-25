Polska zagra dwa sparingi przed Mistrzostwami Świata. Oto szczegółowy plan

Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Nigeria i uczestnik MŚ – oto rywale Polski w sparingach przed mundialem

Reprezentacja Polski jest o dwa wygrane mecze od upragnionego awansu na Mistrzostwa Świata. Wszystko rozstrzygnie się w czwartek (26 marca), a następnie we wtorek (31 marca). Pierwsze spotkanie w ramach półfinału odbędzie się na PGE Narodowym, a naszym rywalem będzie Albania. Z kolei w finale potencjalnym przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie Szwecja lub Ukraina.

Wiadomo już, co w przypadku awansu na Mistrzostwa Świata. Jeśli podopieczni Jana Urbana wywalczą bilet na mundial, udadzą się na zgrupowanie w Ostródzie lub Arłamowie. Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Z kolei, jeśli chodzi o mecze sparingowe, to odbędą się dwa. Pierwsze z Nigerią (3 czerwca) na PGE Narodowym. Drugie już w USA (7 czerwca), ale konkretna drużyna nie została jeszcze ujawniona. Na pewno będzie to jeden z uczestników mundialu.

Jeśli Polska zagra na Mistrzostwach Świata 2026, zamieszka w Westin Dallas Stonebriar Golf Resort&Spa. Hotel jest położony bardzo blisko jednego ze stadionów, a konkretnie Toyota Stadium w Teksasie. Oczywiście jest to plan w przypadku awansu na mundial.

Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni grali na ostatnich dwóch mundialach. Za każdym razem droga do Mistrzostw Świata prowadziła przez baraże. Oby i tym razem reprezentacja wyszła zwycięsko i zagrała na turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku.