Reprezentacja Polski pokonała Albanię 2:1 i awansowała do finału baraży Mistrzostw Świata 2026. Jednym z bohaterów meczu był Piotr Zieliński, który na gorąco podsumował spotkanie dla "TVP Sport".

Reprezentacja Polski w czwartkowy wieczór wykonała pierwszy krok w kierunku Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Jana Urbana w półfinale baraży okazała się lepsza od Albanii (2:1). Rywal napsuł nam sporo krwi, ale trafienia Roberta Lewandowskiego oraz Piotra Zielińskiego sprawiły, że zagramy ze Szwecją o wyjazd na mundial.

Na gorąco po spotkaniu Piotr Zieliński udzielił wywiadu dla stacji „TVP Sport”. Pomocnik Interu Mediolan podsumował zwycięstwo nad Albanią. Bohater meczu przyznał, że jakość była po stronie Biało-Czerwonych, a stracony gol tylko podrażnił apetyty naszego zespołu.

– Zacząłbym od podziękowań dla całej drużyny, za to jak weszliśmy w drugą połowę, jak walczyliśmy, jak chcieliśmy ten mecz wygrać. Były te dwa kontrataki groźne, gdzie na szczęście Grabi [Kamil Grabara przyp. red.] stanął na wysokości zadania. Ważne, że chcieliśmy ten mecz wygrać i go wygraliśmy. Wiemy, że jest też drugi finał, który trzeba wygrać – zaczął Piotr Zieliński.

– Jakość w tym meczu była na naszą korzyść. W piłce trzeba też biegać, walczyć i zostawić serce na boisku. Albańczycy napsuli nam dużo krwi, bo ta drużyna mogła historyczny wynik zrobić. Wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie, ale cieszymy się, że ta jakość koniec końców była po naszej stronie i wygraliśmy to spotkanie – kontynuował.

– Weszliśmy kapitalnie w to spotkanie, nawet jak szedłem z Bartkiem Bereszyńskim, to rozmawialiśmy myślał, że po pierwszych 15. minutach wygramy z 4:0, bo tak dobrze graliśmy, a Albańczycy nie wiedzieli, o co chodzi. Ale trzeba było potwierdzić to golem i tak się stało, że to oni strzelili pierwsi, ale to tylko nas podrażniło i później to my wygraliśmy – zaznaczył polski pomocnik.

– Szwecja jest bardzo dobrą reprezentacją. Mieliśmy już okazję z nim grać o mundial. Ciężki będzie to mecz, ale mamy dużo jakości, mamy fajny zespół. Teraz jest regeneracja i polecimy do Szwecji, żeby wygrać – zakończył.

Spotkanie finałowe pomiędzy reprezentacją Polski a Szwecją odbędzie się już we wtorek. Gospodarzem tego meczu będą Skandynawowie, a pierwszy gwizdek rozbrzmi o 20:45.