Pietuszewski zapisze się w historii reprezentacji Polski, jeśli zagra w barażach

Pietuszewski może zostać 6. najmłodszym debiutantem w historii
Oskar Pietuszewski od trzech miesięcy nie schodzi z ust kibiców, a także pierwszych stron sportowych portali. Po jego transferze do FC Porto fani oszaleli na jego punkcie. Talent oraz formę rewelacyjnego skrzydłowego dostrzegł w końcu Jan Urban. Selekcjoner reprezentacji Polski po długim czasie powołał go do dorosłej kadry. Wcześniej regularnie grał w młodzieżówce, stanowiąc o sile zespołu Jerzego Brzęczka. Teraz będzie miał szansę postawić kolejny milowy krok w swojej krótkiej, ale bardzo intensywnej karierze.
Wygląda na to, że Pietuszewski może zapisać się w historii reprezentacji Polski. Wystarczy, że pojawi się na boisku przynajmniej na minutę w meczu z Albanią albo ewentualnie w finale baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Jeśli tak się stanie, zostanie 6. najmłodszym piłkarzem, który zagrał z orzełkiem na piersi. Szybciej od niego dokonali tego tylko Włodzimierz Lubański, Kacper Kozłowski, Marek Saganowski, Wacław Sąsiadek oraz Mariusz Stępiński.
Jeśli zadebiutuje z Albanią, będzie miał wtedy 17 lat 10 miesięcy i 6 dni. Przeskoczy wtedy w zestawieniu najmłodszych kadrowiczów w historii Ernesta Wilimowskiego. Tak samo będzie w przypadku debiutu w kolejnym spotkaniu (wtorek 31 marca), z tym że wtedy będzie miał 17 lat 10 miesięcy i 11 dni. Przypomnijmy, że Pietuszewski urodził się 20 maja 2008 roku.
Najmłodsi piłkarze w historii reprezentacji Polski:
|Miejsce
|Zawodnik
|Data debiutu
|Mecz
|Wiek
|1.
|Włodzimierz Lubański
|4 września 1963
|Polska 9:0 Norwegia
|16 lat 6 miesięcy i 7 dni
|2.
|Kacper Kozłowski
|28 marca 2021
|Polska 3:0 Andora
|17 lat 5 miesięcy i 12 dni
|3.
|Marek Saganowski
|1 maja 1996
|Polska 1:1 Białoruś
|17 lat i 6 miesięcy
|4.
|Wacław Sąsiadek
|17 października 1948
|Polska 1:0 Finlandia
|17 lat 7 miesięcy i 13 dni
|5.
|Mariusz Stępiński
|2 lutego 2013
|Polska 4:1 Rumunia B
|17 lat 8 miesięcy 21 dni
|6.
|Ernest Wilimowski
|21 maja 1934
|Polska 2:4 Dania
|17 lat 10 miesięcy i 28 dni