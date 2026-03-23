Pietuszewski zapisze się w historii reprezentacji Polski, jeśli zagra w barażach

22:26, 23. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Oskar Pietuszewski stoi przed szansą debiutu w reprezentacji Polski. Jeśli pojawi się na boisku w jednym z dwóch marcowych spotkań przejdzie do historii. Tylko pięciu zawodników zagrało z orzełkiem na piersi szybciej niż 17-letni piłkarz FC Porto.

Oskar Pietuszewski
Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski może zostać 6. najmłodszym debiutantem w historii

Oskar Pietuszewski od trzech miesięcy nie schodzi z ust kibiców, a także pierwszych stron sportowych portali. Po jego transferze do FC Porto fani oszaleli na jego punkcie. Talent oraz formę rewelacyjnego skrzydłowego dostrzegł w końcu Jan Urban. Selekcjoner reprezentacji Polski po długim czasie powołał go do dorosłej kadry. Wcześniej regularnie grał w młodzieżówce, stanowiąc o sile zespołu Jerzego Brzęczka. Teraz będzie miał szansę postawić kolejny milowy krok w swojej krótkiej, ale bardzo intensywnej karierze.

Wygląda na to, że Pietuszewski może zapisać się w historii reprezentacji Polski. Wystarczy, że pojawi się na boisku przynajmniej na minutę w meczu z Albanią albo ewentualnie w finale baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Jeśli tak się stanie, zostanie 6. najmłodszym piłkarzem, który zagrał z orzełkiem na piersi. Szybciej od niego dokonali tego tylko Włodzimierz Lubański, Kacper Kozłowski, Marek Saganowski, Wacław Sąsiadek oraz Mariusz Stępiński.

Jeśli zadebiutuje z Albanią, będzie miał wtedy 17 lat 10 miesięcy i 6 dni. Przeskoczy wtedy w zestawieniu najmłodszych kadrowiczów w historii Ernesta Wilimowskiego. Tak samo będzie w przypadku debiutu w kolejnym spotkaniu (wtorek 31 marca), z tym że wtedy będzie miał 17 lat 10 miesięcy i 11 dni. Przypomnijmy, że Pietuszewski urodził się 20 maja 2008 roku.

Najmłodsi piłkarze w historii reprezentacji Polski:

MiejsceZawodnikData debiutuMeczWiek
1.Włodzimierz Lubański4 września 1963Polska 9:0 Norwegia16 lat 6 miesięcy i 7 dni
2.Kacper Kozłowski28 marca 2021Polska 3:0 Andora17 lat 5 miesięcy i 12 dni
3.Marek Saganowski1 maja 1996Polska 1:1 Białoruś17 lat i 6 miesięcy
4.Wacław Sąsiadek17 października 1948Polska 1:0 Finlandia17 lat 7 miesięcy i 13 dni
5.Mariusz Stępiński2 lutego 2013Polska 4:1 Rumunia B17 lat 8 miesięcy 21 dni
6.Ernest Wilimowski21 maja 1934Polska 2:4 Dania17 lat 10 miesięcy i 28 dni
Dane: Transfermarkt

