Norwegia – Francja: wielki hit o wygraną w grupie. Mbappe vs Haaland

Reprezentacje Norwegii i Francji mają już zapewniony na awans do fazy pucharowej mundialu. Obie ekipy wygrały dwa pierwsze mecze. Teraz powalczą o zwycięstwo w grupie, które może wpłynąć na rozstawienie w dalszej części turnieju.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Norwegia – Farncja: starcie wagi ciężkiej na mundialu

Norwegia jest jedną z największych pozytywnych niespodzianek fazy grupowej mistrzostw świata. „Wikingowie”, którzy wrócili na mundial po 28 latach przerwy i występują w nim dopiero po raz czwarty w historii, rozpoczęli turniej od dwóch zwycięstw. Najpierw pokonali Irak 4:1 po dwóch golach Erlinga Haalanda, a następnie wygrali z Senegalem 3:2, zapewniając sobie awans do fazy pucharowej już po dwóch kolejkach.

Mimo kompletu sześciu punktów Norwegowie zajmują obecnie drugie miejsce w grupie I. Wyprzedza ich jedynie Francja, która ma lepszy bilans bramkowy. Piątkowe spotkanie będzie więc bezpośrednią walką o pierwszą lokatę. Zadanie nie będzie jednak łatwe, ponieważ Norwegia wygrała z Francją zaledwie trzy razy w historii. Ostatni taki sukces odniosła w 2010 roku, kiedy zwyciężyła 2:1 po dwóch trafieniach Erika Husekleppa.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Francuzi również nie zawiedli oczekiwań i od początku turnieju potwierdzają, że należą do grona głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa świata. Na inaugurację pokonali Senegal 3:1 dzięki dwóm golom Kyliana Mbappe oraz efektownemu trafieniu Bradleya Barcoli. W drugim meczu bez większych problemów uporali się z Irakiem, wygrywając 3:0. Po raz kolejny na listę strzelców wpisał się Mbappe, a podopieczni Didiera Deschampsa zachowali czyste konto.

Do utrzymania pierwszego miejsca w grupie Francuzom wystarczy remis, jednak trudno spodziewać się, by zadowolili się tylko jednym punktem. „Trójkolorowi” będą chcieli zakończyć fazę grupową z kompletem zwycięstw, czego nie dokonali od pamiętnego mundialu w 1998 roku zakończonego zdobyciem pierwszego tytułu mistrzów świata. Dodatkowym argumentem przemawiającym za Francją jest historia bezpośrednich spotkań – ostatni mecz obu reprezentacji zakończył się jej efektownym zwycięstwem 4:0.

Zobacz też:

Haaland i Mbappe mają zapewnić zwycięstwo

W reprezentacji Norwegii największym znakiem zapytania pozostaje występ Juliana Ryersona. Obrońca Borussii Dortmund doznał urazu już w 13. minucie meczu z Senegalem i przedwcześnie opuścił boisko. Wszystko wskazuje na to, że przeciwko Francji nie będzie gotowy do gry, a jego miejsce na prawej stronie defensywy zajmie Marcus Pedersen. Największą nadzieją Norwegów pozostaje natomiast Erling Haaland, który zdobył już cztery bramki i należy do najskuteczniejszych piłkarzy trwającego mundialu.

We francuskiej kadrze największe wątpliwości dotyczą zestawienia ofensywy oraz kilku pozycji w środku pola i defensywie. Didier Deschamps rotował duetem Bradleya Barcoli i Désiré Doué, choć ten drugi nie zachwycił w spotkaniu z Irakiem. Dobrze po wejściu z ławki zaprezentowali się także Manu Koné i Lucas Digne, przez co nie jest pewne, czy do wyjściowego składu wrócą Aurélien Tchouaméni oraz Theo Hernandez. Pewniakiem pozostaje za to Kylian Mbappe, który podobnie jak Haaland ma już na koncie cztery gole i będzie chciał powiększyć swój dorobek w starciu z Norwegią.

Przewidywane składy na mecz Norwegia – Francja

Norwegia: Nyland; Pedersen, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe; Berge, Aursnes, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa

Francja: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba; Digne; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe

Kiedy odbędzie się spotkanie Norwegia – Francja?

Niezwykle Interesująco zapowiadające się spotkanie z udziałem reprezentacji Norwegii i Francji odbędzie się w ten piątek, czyli 26 czerwca, o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego ciekawego meczu przeprowadzi kanał TVP 1. Pojedynek będzie można śledzić także na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.