Mundial 2026: mecze dzisiaj i jutro. Rozpiska meczów (26.06/27.06)

08:41, 26. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Mecze Mundialu 2026 dzisiaj i jutro. Sprawdź terminarz spotkań na 26 i 27 czerwca, godziny rozpoczęcia oraz transmisje TV.

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AlexPhotoStock / Alamy Na zdjęciu: MŚ 2026 TV

Mecze dzisiaj na mundialu (26 czerwca)

Czwartek przyniósł już pierwsze rozstrzygnięcia w fazie grupowej. Szwecja zremisowała z Japonią i awansowała do fazy pucharowej, Holandia pokonała Tunezję, Australia zremisowała z Paragwajem, a Turcja po emocjonującym meczu wygrała ze Stanami Zjednoczonymi.

Wieczorem kibiców czekają jeszcze dwa spotkania grupy I. Największym hitem dnia będzie starcie Norwegii z Francją.

Mecze rozegrane w nocy:

  • Japonia – Szwecja 1:1, godz. 1:00, transmisja: TVP1, TVPSPORT.PL
  • Tunezja – Holandia 1:3, godz. 1:00, transmisja: TVP Sport, TVPSPORT.PL
  • Paragwaj – Australia 0:0, godz. 4:00, transmisja: TVP Sport, TVPSPORT.PL
  • Turcja – USA 3:2, godz. 4:00, transmisja: TVP1, TVPSPORT.PL

Mecze wieczorne:

  • Norwegia – Francja, godz. 21:00, transmisja: TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
  • Senegal – Irak, godz. 21:00, transmisja: TVP Sport, TVPSPORT.PL

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Mecze jutro na mundialu (27 czerwca)

Piątek również zapowiada się bardzo ciekawie. W nocy odbędą się spotkania grup H i G, a wieczorem kibice zobaczą między innymi mecz Chorwacji z Ghaną oraz starcie Panamy z Anglią.

Mecze nocne:

  • Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska, godz. 2:00, transmisja: TVP Sport, TVPSPORT.PL
  • Urugwaj – Hiszpania, godz. 2:00, transmisja: TVP1, TVPSPORT.PL
  • Egipt – Iran, godz. 5:00, transmisja: TVP Sport, TVPSPORT.PL
  • Nowa Zelandia – Belgia, godz. 5:00, transmisja: TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL

Mecze wieczorne:

  • Chorwacja – Ghana, godz. 23:00, transmisja: TVP1, TVPSPORT.PL
  • Panama – Anglia, godz. 23:00, transmisja: TVP Sport, TVPSPORT.PL

Największe emocje mogą towarzyszyć meczowi Norwegii z Francją, który zamknie czwartkowe granie. Dzień później uwagę kibiców przyciągną przede wszystkim spotkania Chorwacji z Ghaną oraz Urugwaju z Hiszpanią, mogące mieć kluczowe znaczenie dla końcowego układu tabel w swoich grupach.

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