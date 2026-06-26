Mundial 2026: aktualna tabela 3. miejsc. Kto awansuje do 1/16?

Aktualna tabela 3. miejsc na mundialu 2026
Po kolejnych meczach fazy grupowej coraz więcej reprezentacji jest pewnych gry w 1/16 finału z trzeciego miejsca. Pewny awans z 3. miejsca wywalczyły: Paragwaj, Szwecja, Ekwador, Bośnia i Hercegowina.
Tabela 3. miejsc mundial 2026
|#
|Reprezentacja
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1.
|Szwecja
|3
|4
|7:7
|2.
|Ekwador
|3
|4
|2:2
|3.
|Bośnia i Hercegowina
|3
|4
|5:6
|4.
|Paragwaj
|3
|4
|2:4
|5.
|Chorwacja
|2
|3
|3:4
|6.
|Korea Południowa
|3
|3
|2:3
|7.
|Algieria
|2
|3
|2:4
|8.
|Szkocja
|3
|3
|1:4
Tuż za strefą awansu znajdują się Republika Zielonego Przylądka i Belgia, które mają po dwa punkty i wciąż rozegrają swoje ostatnie mecze grupowe. Szanse zachowują również DR Konga oraz Senegal.
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Kto może jeszcze awansować do 1/16 finału?
Sytuacja nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta. Chorwacja i Algieria mają do rozegrania po jednym spotkaniu, podobnie jak Republika Zielonego Przylądka, Belgia, DR Konga i Senegal.
W piątek rozegrane zostaną kolejne mecze fazy grupowej. O godzinie 21:00 Norwegia zmierzy się z Francją, a Senegal zagra z Irakiem. W nocy odbędą się spotkania Republiki Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską oraz Urugwaju z Hiszpanią. Na zakończenie dnia Egipt zagra z Iranem, a Nowa Zelandia zmierzy się z Belgią.
Na mundialu 2026 do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz osiem najlepszych zespołów z trzecich miejsc.
O kolejności w tabeli trzecich drużyn decydują kolejno: liczba punktów, bilans bramek, liczba strzelonych goli, klasyfikacja fair play, a w ostateczności ranking FIFA.