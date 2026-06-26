Mundial 2026: aktualna tabela 3. miejsc. Kto awansuje do 1/16?

07:18, 26. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Sprawdź aktualną tabelę drużyn z trzecich miejsc na mundialu 2026. Kto jest blisko awansu do 1/16 finału, a kto nadal walczy o promocję?

Szwecja - Tunezja
Obserwuj nas w
fot. Associated Press Na zdjęciu: Szwecja - Tunezja

Aktualna tabela 3. miejsc na mundialu 2026

Po kolejnych meczach fazy grupowej coraz więcej reprezentacji jest pewnych gry w 1/16 finału z trzeciego miejsca. Pewny awans z 3. miejsca wywalczyły: Paragwaj, Szwecja, Ekwador, Bośnia i Hercegowina.

Tabela 3. miejsc mundial 2026

#ReprezentacjaMeczePunktyBramki
1.Szwecja347:7
2.Ekwador342:2
3.Bośnia i Hercegowina345:6
4.Paragwaj342:4
5.Chorwacja233:4
6.Korea Południowa332:3
7.Algieria232:4
8.Szkocja331:4

Tuż za strefą awansu znajdują się Republika Zielonego Przylądka i Belgia, które mają po dwa punkty i wciąż rozegrają swoje ostatnie mecze grupowe. Szanse zachowują również DR Konga oraz Senegal.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sprawdź także:

Kto może jeszcze awansować do 1/16 finału?

Sytuacja nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta. Chorwacja i Algieria mają do rozegrania po jednym spotkaniu, podobnie jak Republika Zielonego Przylądka, Belgia, DR Konga i Senegal.

W piątek rozegrane zostaną kolejne mecze fazy grupowej. O godzinie 21:00 Norwegia zmierzy się z Francją, a Senegal zagra z Irakiem. W nocy odbędą się spotkania Republiki Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską oraz Urugwaju z Hiszpanią. Na zakończenie dnia Egipt zagra z Iranem, a Nowa Zelandia zmierzy się z Belgią.

Na mundialu 2026 do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz osiem najlepszych zespołów z trzecich miejsc.

O kolejności w tabeli trzecich drużyn decydują kolejno: liczba punktów, bilans bramek, liczba strzelonych goli, klasyfikacja fair play, a w ostateczności ranking FIFA.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości