Mundial 2026: aktualna tabela 3. miejsc. Kto awansuje do 1/16?

Sprawdź aktualną tabelę drużyn z trzecich miejsc na mundialu 2026. Kto jest blisko awansu do 1/16 finału, a kto nadal walczy o promocję?

fot. Associated Press Na zdjęciu: Szwecja - Tunezja

Aktualna tabela 3. miejsc na mundialu 2026

Po kolejnych meczach fazy grupowej coraz więcej reprezentacji jest pewnych gry w 1/16 finału z trzeciego miejsca. Pewny awans z 3. miejsca wywalczyły: Paragwaj, Szwecja, Ekwador, Bośnia i Hercegowina.

Tabela 3. miejsc mundial 2026

# Reprezentacja Mecze Punkty Bramki 1. Szwecja 3 4 7:7 2. Ekwador 3 4 2:2 3. Bośnia i Hercegowina 3 4 5:6 4. Paragwaj 3 4 2:4 5. Chorwacja 2 3 3:4 6. Korea Południowa 3 3 2:3 7. Algieria 2 3 2:4 8. Szkocja 3 3 1:4

Tuż za strefą awansu znajdują się Republika Zielonego Przylądka i Belgia, które mają po dwa punkty i wciąż rozegrają swoje ostatnie mecze grupowe. Szanse zachowują również DR Konga oraz Senegal.

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Kto może jeszcze awansować do 1/16 finału?

Sytuacja nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta. Chorwacja i Algieria mają do rozegrania po jednym spotkaniu, podobnie jak Republika Zielonego Przylądka, Belgia, DR Konga i Senegal.

W piątek rozegrane zostaną kolejne mecze fazy grupowej. O godzinie 21:00 Norwegia zmierzy się z Francją, a Senegal zagra z Irakiem. W nocy odbędą się spotkania Republiki Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską oraz Urugwaju z Hiszpanią. Na zakończenie dnia Egipt zagra z Iranem, a Nowa Zelandia zmierzy się z Belgią.

Na mundialu 2026 do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz osiem najlepszych zespołów z trzecich miejsc.

O kolejności w tabeli trzecich drużyn decydują kolejno: liczba punktów, bilans bramek, liczba strzelonych goli, klasyfikacja fair play, a w ostateczności ranking FIFA.