Wisła Kraków wygrała o niego batalię. „Dość szybko się zdecydowałem”

15:37, 26. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TVP Sport

Wisła Kraków sprowadziła tego lata na wypożyczenie Marcela Łubika. Były bramkarz Górnika Zabrze wzbudzał duże zainteresowanie, ale wybrał beniaminka Ekstraklasy. W rozmowie dla TVP Sport zdradza powody swojej decyzji.

Marcel Łubik
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Marcel Łubik

Łubik wybrał Wisłę. To była dla niego najlepsza opcja

Wisła Kraków przygotowuje się do nowego sezonu w Ekstraklasie. Zespół obecnie przebywa na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej. Tego lata dołączyło do niego dotychczas dwóch nowych piłkarzy – obrońca Maxence Maisonneuve oraz bramkarz Marcel Łubik. Ten drugi jest świetnie znany kibicom, bowiem w poprzednim sezonie wywalczył z Górnikiem Zabrze wicemistrzostwo Polski.

Teraz zdecydował się na przenosiny do beniaminka. Łubik wciąż jest zawodnikiem Augsburga, ale nie miał szans na przebicie się do pierwszego składu. Wspólnie z klubem uznał, że odpowiednim krokiem będzie kolejne wypożyczenie. Wzbudzał duże zainteresowanie, w tym między innymi ze strony GKS-u Katowice, ale finalnie dołączył do Wisły Kraków.

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Łubik wyjaśnił powody swojego wyboru. Ma świadomość, że szatnia Wisły funkcjonuje na bardzo dobrym poziomie, a do tego podoba mu się styl gry prezentowany przez zespół Mariusza Jopa.

– Zaczęło się, gdy okazało się, że nie zostanę na dłużej w Górniku. Pierwszy kontakt miałem z asystentem Michałem Siwierskim, którego znam z kadry U21. Później dzwonił już Vullnet Basha. Odbyliśmy bardzo fajne rozmowy, a do Wisły dodatkowo zachęcił mnie ofensywny styl gry. Myślę, że bardzo dobrze pasuje do tej drużyny i do tego stylu gry.

– To potrwało trochę, bo jestem osobą, która chce podejmować świadome decyzje. Dałem sobie trochę czasu, przemyślałem dużo aspektów, porozmawiałem z przedstawicielami Augsburga, oczywiście też z agentem. Wspólnie zastanowiliśmy się, co będzie dla mnie najlepszym krokiem. Gdy byłem na sto procent gotowy, poinformowałem Wisłę o decyzji. (…) Miałem zainteresowanie ze strony innych klubów z Ekstraklasy, były tez zapytania z zagranicy, ale ja dość szybko zdecydowałem się na Wisłę – wytłumaczył bramkarz w wywiadzie dla TVP Sport.

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