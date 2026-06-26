Urugwaj walczy o życie i musi powstrzymać Yamala. Spokój Hiszpanów

Hiszpania znajduje się w bardzo komfortowej sytuacji, natomiast dla Urugwaju może się okazać, że to starcie o być albo nie być na mundialu. Rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Urugwaj musi patrzeć na wynik drugiego spotkania

Hiszpania przystąpi do ostatniej kolejki fazy grupowej jako lider grupy H. Po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka na inaugurację zespół Luisa de la Fuente odpowiedział efektownym zwycięstwem 4:0 nad Arabią Saudyjską. Bohaterem spotkania był Mikel Oyarzabal, który zdobył dwie bramki, a na listę strzelców wpisał się również Lamine Yamal. Dzięki temu „La Roja” ma na koncie cztery punkty i jest o dwa „oczka” przed Urugwajem oraz Republiką Zielonego Przylądka.

Sytuacja w grupie sprawia, że Hiszpanom do zajęcia pierwszego miejsca wystarczy remis z Urugwajem, o ile Republika Zielonego Przylądka nie pokona Arabii Saudyjskiej różnicą co najmniej pięciu bramek. Zespół Luisa de la Fuente nie zamierza jednak kalkulować i będzie walczył o pełną pulę. Historia przemawia za Europejczykami – Hiszpania nie przegrała z Urugwajem w żadnym z ostatnich dziesięciu bezpośrednich spotkań, odnosząc pięć zwycięstw i notując pięć remisów. Ostatni mecz obu reprezentacji miał miejsce w 2013 roku podczas Pucharu Konfederacji i zakończył się wygraną Hiszpanów 2:1.

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Urugwaj wciąż pozostaje w grze o awans, ale jego sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Drużyna Marcelo Bielsy zremisowała 1:1 z Arabią Saudyjską oraz 2:2 z Republiką Zielonego Przylądka, przez co ma zaledwie dwa punkty i musi oglądać się na wynik drugiego spotkania. Zwycięstwo nad Hiszpanią daje „Celestes” szansę nawet na wygranie grupy, jeśli Arabia Saudyjska urwie punkty Republice Zielonego Przylądka. Jednocześnie istnieje kilka scenariuszy, w których Urugwaj może zakończyć zmagania nawet poza strefą awansu, dlatego najbliższy mecz będzie dla dwukrotnych mistrzów świata spotkaniem o ogromną stawkę.

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Urugwaj bez Araujo, Hiszpania bez Munoza

Urugwaj przystąpi do meczu osłabiony brakiem Ronalda Araujo oraz Giorgiana de Arrascaety, którzy wciąż leczą urazy łydek. Marcelo Bielsa nie ma jednak nowych problemów kadrowych i może skupić się na wyborze optymalnego składu. Największa zmiana może nastąpić w ataku, gdzie od pierwszej minuty ma wystąpić Darwin Nunez, zastępując Federico Vinasa.

W reprezentacji Hiszpanii pod znakiem zapytania ponownie stoi występ Victora Munoza, natomiast pewniakiem do gry wydaje się Lamine Yamal. Coraz większe szanse na pierwszy występ od początku ma także Nico Williams, który dotychczas dwukrotnie pojawiał się na boisku z ławki rezerwowych. W środku pola Luis de la Fuente najprawdopodobniej ponownie postawi na Daniego Olmo kosztem Fabiana Ruiza, a miejsce w składzie może stracić Alex Baena. W ofensywie nie powinno zabraknąć również Mikela Oyarzabala, który w poprzednim spotkaniu z Arabią Saudyjską zdobył dwie bramki i potwierdził wysoką formę.

Przewidywane składy na mecz Urugwaj – Hiszpania

Urugwaj: Muslera; Varela, Gimenez, Caceres, Olivera; Bentancur, Ugarte, Valverde; Canobbio, Nunez, Araujo

Hiszpania: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, N Williams

Kiedy odbędzie się spotkanie Urugwaj – Hiszpania?

Niezwykle Interesująco zapowiadające się spotkanie z udziałem reprezentacji Urugwaju i Hiszpanii odbędzie się w sobotę, 27 czerwca, o godzinie 02:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego ciekawego meczu przeprowadzi kanał TVP 1. Pojedynek będzie można śledzić także na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.