Przewidywane składy na mecz Urugwaj – Hiszpania. Co z występem Yamala?

10:44, 26. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Urugwaj - Hiszpania: przewidywane składy na mecz. W nocy z piątku na sobotę (26/27 czerwca) obie drużyny powalczą o 1. miejsce w grupie. Lamine Yamal ma wystąpić od początku spotkania.

Lamine Yamal
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Przewidywane składy na mecz Urugwaj – Hiszpania

Reprezentacja Hiszpanii zmierzy się z Urugwajem w meczu, którego stawką będzie 1. miejsce w grupie H Mistrzostw Świata 2026. Na ten moment fotel lidera zajmują podopieczni Luisa de la Fuente, którzy mają na swoim koncie cztery punkty. Urugwajczycy plasują się na 2. miejscu z dorobkiem dwóch punktów. Taki sam dorobek ma Republika Zielonego Przylądka, a Arabia Saudyjska ma jeden punkt.

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Każda z drużyn ma więc szanse na awans. Hiszpania, jeśli chce wygrać grupę, musi co najmniej zremisować z Urugwajem. Dlatego można spodziewać się, że selekcjoner La Furia Roja wystawi najmocniejszy skład. W wyjściowej jedenastce ma zagrać Lamine Yamal, który ostatnio zmagał się z urazem i grał ograniczoną liczbę minut. Od początku zagra także prawdopodobnie Alex Baena i Mikel Oyarzabal. Podobnie jak linia ataku nie zmieni się środek pola, gdzie za rozgrywanie akcji odpowiadać będą Rodri, Pedri i Dani Olmo. Obrona również bez zmian.

Marcelo Bielsa również nie dokona raczej zmian w wyjściowym składzie. Na boisku zobaczymy więc największe gwiazdy zespołu jak Fede Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur czy Max Araujo.

Przewidywane składy na mecz Urugwaj – Hiszpania:

Urugwaj: Muslera – Sanabria, Olivera, Caceres, Varela – Ugarte – Araujo, Bentancur, Valverde, Canobbio – Vinas

Hiszpania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Olmo, Rodri, Pedri – Yamal, Oyarzabal, Baena

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