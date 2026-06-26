Przewidywane składy na mecz Norwegia – Francja. Możliwe rotacje w hicie

13:29, 26. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Przewidywane składy na mecz Norwegia - Francja. Ståle Solbakken sugeruje rotacje, natomiast Trójkolorowi chcą wygrać rywalizację w grupie I mundialu.

Kylian Mbappe i Didier Deschamps
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Didier Deschamps

Przewidywane składy na mecz Norwegia – Francja

Norwegia – Francja to hitowe spotkanie w grupie I Mistrzostw Świata 2026. W niezwykle emocjonującym meczu trzeciej kolejki mundialu dojdzie do starcia dwóch ekip, które po dwóch pojedynkach mają na koncie po sześć punktów. Lepszym bilansem bramkowym mogą pochwalić się Trójkolorowi (6:1 do 7:3).

Zespół prowadzony przez Ståle Solbakkena pokonał 4:1 i wygrał 3:2 z Senegalem, natomiast podopieczni Didiera Deschamspa strzelili po trzy gole Lwom Terangi (3:1) i Lwom Mezopotamii (3:0).

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Selekcjoner Norwegii zapowiedział rotacje w zmaganiach z Les Bleus. To oznacza, że mistrzowie świata z 2018 roku są faworytami w meczu rozgrywanym na Gillette Stadium w Foxborough.

Przewidywany skład Norwegii: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Aursnes, Berge, Nusa; Sorloth, Haaland

Przewidywany skład Francji: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Olise, Dembele, Doue; Mbappe

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