Przewidywane składy na mecz Norwegia – Francja
Norwegia – Francja to hitowe spotkanie w grupie I Mistrzostw Świata 2026. W niezwykle emocjonującym meczu trzeciej kolejki mundialu dojdzie do starcia dwóch ekip, które po dwóch pojedynkach mają na koncie po sześć punktów. Lepszym bilansem bramkowym mogą pochwalić się Trójkolorowi (6:1 do 7:3).
Zespół prowadzony przez Ståle Solbakkena pokonał 4:1 i wygrał 3:2 z Senegalem, natomiast podopieczni Didiera Deschamspa strzelili po trzy gole Lwom Terangi (3:1) i Lwom Mezopotamii (3:0).
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Selekcjoner Norwegii zapowiedział rotacje w zmaganiach z Les Bleus. To oznacza, że mistrzowie świata z 2018 roku są faworytami w meczu rozgrywanym na Gillette Stadium w Foxborough.
Przewidywany skład Norwegii: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Aursnes, Berge, Nusa; Sorloth, Haaland
Przewidywany skład Francji: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Olise, Dembele, Doue; Mbappe
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