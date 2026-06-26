Inter Mediolan sięgnie po obrońcę Chelsea? Jest zainteresowanie

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Trevoh Chalobah przymierzany do Interu Mediolan

Inter Mediolan podczas aktualnego letniego okienka transferowego prawdopodobnie będzie zmuszony do sprowadzenia nowego stopera. Ma to związek z niepewną przyszłością Alessandro Bastoniego, którym interesują się między innymi Real Madryt oraz FC Barcelona. Gdyby włoski klub stracił swoją gwiazdę, powstałaby wyraźna luka w defensywie zespołu Cristiana Chivu, co byłoby poważnym osłabieniem przed startem nowego sezonu.

Jak poinformował dziennik „La Gazzetta dello Sport”, tę wyrwę mógłby wypełnić Trevoh Chalobah. Inter od dłuższego czasu monitoruje sytuację środkowego obrońcy Chelsea i nie wyklucza podjęcia konkretnych działań mających na celu jego sprowadzenie. Wartość rynkowa 26-letniego stopera wynosi około 40 milionów euro, więc z podobnym wydatkiem musieliby liczyć się mistrzowie Serie A.

Jednokrotny reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w barwach ekipy The Blues od początku swojej kariery, ponieważ to właśnie w akademii Chelsea stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Występował także na wypożyczeniach w Ipswich Town, Huddersfield Town, FC Lorient oraz Crystal Palace. Chalobah w minionej kampanii rozegrał 47 spotkań i zdobył 3 bramki. Jego kontrakt z londyńskim gigantem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

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