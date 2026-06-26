Szwecja pewna awansu. Turcja pożegnała się z honorem

Noc na mundialu przyniosła rozstrzygnięcia w kolejnych grupach. Awans do fazy pucharowej zapewniły sobie Szwecja, Holandia oraz Australia. Z kolei Turcja zakończyła udział w turnieju zwycięstwem nad reprezentacją USA.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak i Viktor Gyokeres

Holandia, Szwecja i Australia z awansem

Sporo goli padło w Kansas City. Holandia pokonała Tunezję 3:1 i przypieczętowała pierwsze miejsce w grupie F. Oranje już w pierwszych minutach zbudowali dwubramkową przewagę. Tunezja po przerwie zmniejszyła straty, ale Jan Paul van Hecke szybko ustalił wynik spotkania. Dla Holendrów było to 15. z rzędu spotkanie bez porażki na mistrzostwach świata.

Awans przypieczętowała również Szwecja. Remis 1:1 z Japonią wystarczył obu reprezentacjom do wyjścia z grupy. Japończycy objęli prowadzenie po golu Daizena Maedy, ale odpowiedź Anthony’ego Elangi sprawiła, że punkty zostały podzielone.

Szwecja po raz piąty z rzędu zameldowała się w fazie pucharowej mistrzostw świata. Japonia również zagra w 1/16 finału, gdzie jej rywalem będzie Brazylia.

Tabela końcowa grupy F

Turcja wygrała na pożegnanie z mundialem

Najbardziej widowiskowy mecz rozegrano w Kalifornii. Turcja pokonała USA 3:2, choć jeszcze przed pierwszym gwizdkiem było jasne, że wynik nie zmieni sytuacji żadnej z drużyn. Gospodarze mieli już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, a Turcy stracili wcześniej szanse na awans.

Decydująca bramka padła dopiero w 98. minucie. Kaan Ayhan wykorzystał zamieszanie w polu karnym i zapewnił swojej drużynie pierwsze zwycięstwo na tegorocznym mundialu. Dzięki temu Turcja zakończyła turniej pozytywnym akcentem.

Znacznie mniej emocji przyniósł mecz Australii z Paragwajem. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, który odpowiadał obu drużynom. Australia utrzymała miejsce premiowane bezpośrednim awansem do fazy pucharowej, a Paragwaj zachował realne szanse na promocję z grona najlepszych zespołów z trzecich miejsc.

Tabela końcowa grupy D