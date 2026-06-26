Papszun naciska na ten transfer. To absolutny priorytet Legii Warszawa

15:18, 26. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Meczyki I Tomasz Włodarczyk

Legia Warszawa sfinalizowała tego lata cztery transfery, ale to jeszcze za mało dla Marka Papszuna. Trener domaga się wzmocnienia środka pola - informuje Tomasz Włodarczyk w programie na kanale "Meczyki". Drużynę wkrótce opuści Kacper Urbański.

Marek Papszun
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia musi wzmocnić pomoc. To polecenie Papszuna

Legia Warszawa znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, dlatego skupia się tego lata na transferach bezgotówkowych. Na tej zasadzie trafili już do niej Ivan Brkić, Zoran Arsenić, Łukasz Zjawiński oraz Robert Denziel Jr. W ich tematach klub działał bardzo szybko, natomiast kolejnych ruchów na horyzoncie nie widać. Mało tego, ostatnio Legia głównie się osłabiała – wcześniej nie udało się zatrzymać Juergena Elitima i Radovana Pankova, a teraz również Artura Jędrzejczyka oraz Jeana-Pierre’a Nsame.

Wkrótce Legię powinien opuścić ponadto Kacper Urbański. Klub zdecydował się na ten sensacyjny krok właśnie z powodów finansowych – zawodnik pobiera bardzo duże wynagrodzenie, a jego wkład w grę jest niewielki. Ma on rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron i dołączyć do Górnika Zabrze.

W obliczu takiej straty naturalnym krokiem zdaje się być wzmocnienie środka pola. Tomasz Włodarczyk w programie na kanale „Meczyki” potwierdza, że to obecnie priorytet transferowy Legii. Marek Papszun domaga się sprowadzenia pomocnika, który będzie pasował do jego taktyki i stylu gry. Stołeczny klub poszukuje już odpowiedniego kandydata.

Wygląda na to, że przed Legią kolejny trudny sezon. W minionym udało się zająć szóste miejsce, choć przez długi czas nie była ona nawet pewna utrzymania. Ostatecznie otarła się o awans do europejskich pucharów, choć finalnie na piątej lokacie znalazł się GKS Katowice.

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