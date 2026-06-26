Arsenal złożył ofertę za czołowego pomocnika Premier League

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bruno Guimaraes celem transferowym Arsenalu

Arsenal planuje aktywność podczas obecnego letniego okienka transferowego. Zespół Kanonierów ma za sobą bardzo dobrą kampanię, zakończoną triumfem w Premier League oraz dotarciem do finału Ligi Mistrzów. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia i londyńczycy liczą na jeszcze lepsze wyniki w następnym sezonie. W drużynie The Gunners ma zostać wzmocniona między innymi druga linia.

Jak dowiedział się Fabrizio Romano, na szczycie listy życzeń Arsenalu znajduje się Bruno Guimaraes. Co więcej, według wspomnianego dziennikarza mistrzowie Anglii złożyli już pierwszą ofertę za 28-letniego brazylijskiego pomocnika. Propozycja opiewała na 55 milionów funtów i została odrzucona przez Newcastle United. Sroki chcą zatrzymać swoją gwiazdę, ale kolejna wyższa oferta Kanonierów może zmienić ich zdanie.

46-krotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach ekipy The Magpies od stycznia 2022 roku, gdy trafił na St James’ Park za ponad 35 milionów funtów z Olympique’u Lyon. Guimaraes w minionym sezonie rozegrał 41 spotkań, zdobywając dziewięć bramek oraz notując osiem asyst. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia gwiazdora na mniej więcej 60 milionów funtów. Jego kontrakt z Newcastle obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie