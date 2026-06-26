Urugwaj – Hiszpania: typy i kursy. Zespół Bielsy potrzebuje zwycięstwa

Urugwaj – Hiszpania: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Drużyna z Ameryki Południowej musi wejść na wyżyny swoich możliwości, aby pokonać utytułowanego rywala. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Akron już w tę sobotę, 27 czerwca o godzinie 02:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marcelo Bielsa

Urugwaj Hiszpania Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 12:59

Urugwaj – Hiszpania, typy i przewidywania

Przed nami decydujące starcie w grupie H mistrzostw świata 2026, w którym Urugwaj zmierzy się z Hiszpanią. Reprezentacja z Ameryki Południowej zajmuje obecnie 2. miejsce z dorobkiem 2 punktów, natomiast mistrzowie Europy przewodzą stawce, mając na koncie 4 oczka. Urugwajczycy potrzebują zwycięstwa, aby zapewnić sobie awans do fazy pucharowej i nie oglądać się na wynik drugiego spotkania. Dla Hiszpanów nawet remis może okazać się wystarczający do utrzymania pozycji lidera tabeli. Początek interesująco zapowiadającej się rywalizacji na Estadio Akron już w nadchodzącą sobotę, czyli 27 czerwca, o godzinie 02:00.

Moim zdaniem w tym spotkaniu możemy być świadkami sporej niespodzianki. Stawiam na zwycięstwo reprezentacji Urugwaju, która postara się wykorzystać większą motywację i sięgnąć po komplet punktów dający awans do play-offów. Mój typ: wygrana Urugwaju.

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Urugwaj – Hiszpania, sytuacja kadrowa

Reprezentacja Urugwaju najprawdopodobniej będzie musiała radzić sobie bez Ronalda Araujo oraz Giorgiana de Arrascaety, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi. Ich absencja może być odczuwalna zarówno w defensywie, jak i w ofensywie zespołu z Ameryki Południowej. W kadrze Hiszpanii wszystko wskazuje natomiast na to, że zabraknie kontuzjowanego Victora Munoza. Nieobecność skrzydłowego nie powinna jednak znacząco wpłynąć na siłę europejskiej drużyny, która dysponuje szeroką oraz wyrównaną kadrą.

Urugwaj – Hiszpania, ostatnie wyniki

Urugwaj w dwóch poprzednich kolejkach fazy grupowej dwukrotnie dzielił się punktami ze swoimi rywalami – zremisował 2:2 z Republiką Zielonego Przylądka oraz 1:1 z Arabią Saudyjską. Reprezentacja Hiszpanii w tym samym czasie odniosła efektowne zwycięstwo 4:0 nad Arabią Saudyjską i bezbramkowo zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka.

Urugwaj – Hiszpania, historia

Historia bezpośrednich spotkań zdecydowanie przemawia na korzyść reprezentacji Hiszpanii. W pięciu ostatnich meczach z Urugwajem ekipa La Furia Roja odniosła bowiem aż cztery zwycięstwa, a jeden pojedynek zakończył się remisem. Bilans tej rywalizacji oznacza, że zespół z Ameryki Południowej w tym okresie ani razu nie zdołał wygrać.

Urugwaj – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem sobotniego spotkania jest ekipa z Europy, która przynajmniej na papierze dysponuje lepszym składem od drużyny z Ameryki Południowej. Kurs na wygraną Urugwaju wynosi około 6.00, typ na zwycięstwo Hiszpanii to mniej więcej 1.65, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Rejestrując konto u legalnego bukmachera STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać m.in. zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Urugwaj Hiszpania 6.00 3.75 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 12:59

Urugwaj – Hiszpania, przewidywane składy

Urugwaj: Muslera – Varela, Gimenez, Caceres, Olivera – Bentancur, Ugarte, Valverde – Canobbio, Nunez, Araujo

Hiszpania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri, Olmo – Yamal, Oyarzabal, Nico Williams

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Urugwaj – Hiszpania, transmisja meczu

Interesujący pojedynek między Urugwajem a Hiszpanią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP 1 oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Maciej Iwański i Dariusz Dudek. Początek rywalizacji na Estadio Akron już w najbliższą sobotę, czyli 27 czerwca, o godzinie 02:00.

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