Tabela końcowa grupy F mundialu 2026. Holandia wygrała grupę, Japonia była druga, Szwecja awansowała z trzeciego miejsca, a Tunezja odpadła.

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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Brian Brobbey

Tabela końcowa grupy F mundialu 2026

W grupie F awans wywalczyły trzy reprezentacje. Holandia zakończyła rywalizację na pierwszym miejscu, Japonia zajęła drugą pozycję, a Szwecja awansowała dalej z trzeciego miejsca. Tunezja zakończyła turniej bez punktu.

Końcowa tabela grupy F:

Miejsce Reprezentacja Mecze Punkty Bramki 1. Holandia 3 7 10:4 2. Japonia 3 5 7:3 3. Szwecja 3 4 7:7 4. Tunezja 3 0 2:12

Holandia przypieczętowała pierwsze miejsce zwycięstwem 3:1 nad Tunezją. Mecz szybko ułożył się po myśli Holendrów. Już w 3. minucie Ellyes Skhiri skierował piłkę do własnej bramki, a cztery minuty później Brian Brobbey podwyższył prowadzenie.

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Tunezja odpowiedziała po przerwie. W 54. minucie gola kontaktowego strzelił Hazem Mastouri. Nadzieje zespołu szybko jednak wygasił Jan Paul van Hecke, który w 62. minucie ustalił wynik na 3:1.

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Holandia wygrała grupę, Japonia i Szwecja też grają dalej

W drugim meczu ostatniej kolejki Japonia zremisowała ze Szwecją 1:1. Ten wynik był korzystny dla obu drużyn, bo zapewnił im miejsce w fazie pucharowej.

Japonia objęła prowadzenie w 56. minucie po golu Daizena Maedy. Szwedzi szybko odpowiedzieli. W 62. minucie Anthony Elanga doprowadził do remisu.

Taki układ wyników oznacza, że Holandia w kolejnej rundzie zagra z Marokiem. Japonię czeka spotkanie z Brazylią. Rywal Szwecji nie jest jeszcze znany.

Wyniki ostatniej kolejki grupy F:

Tunezja – Holandia 1:3

Bramki: Ellyes Skhiri 3′ samobójcza, Brian Brobbey 7′, Hazem Mastouri 54′, Jan Paul van Hecke 62′

Japonia – Szwecja 1:1

Bramki: Daizen Maeda 56′, Anthony Elanga 62′