Tabela końcowa grupy F mundialu 2026
W grupie F awans wywalczyły trzy reprezentacje. Holandia zakończyła rywalizację na pierwszym miejscu, Japonia zajęła drugą pozycję, a Szwecja awansowała dalej z trzeciego miejsca. Tunezja zakończyła turniej bez punktu.
Końcowa tabela grupy F:
|Miejsce
|Reprezentacja
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1.
|Holandia
|3
|7
|10:4
|2.
|Japonia
|3
|5
|7:3
|3.
|Szwecja
|3
|4
|7:7
|4.
|Tunezja
|3
|0
|2:12
Holandia przypieczętowała pierwsze miejsce zwycięstwem 3:1 nad Tunezją. Mecz szybko ułożył się po myśli Holendrów. Już w 3. minucie Ellyes Skhiri skierował piłkę do własnej bramki, a cztery minuty później Brian Brobbey podwyższył prowadzenie.
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Tunezja odpowiedziała po przerwie. W 54. minucie gola kontaktowego strzelił Hazem Mastouri. Nadzieje zespołu szybko jednak wygasił Jan Paul van Hecke, który w 62. minucie ustalił wynik na 3:1.
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Holandia wygrała grupę, Japonia i Szwecja też grają dalej
W drugim meczu ostatniej kolejki Japonia zremisowała ze Szwecją 1:1. Ten wynik był korzystny dla obu drużyn, bo zapewnił im miejsce w fazie pucharowej.
Japonia objęła prowadzenie w 56. minucie po golu Daizena Maedy. Szwedzi szybko odpowiedzieli. W 62. minucie Anthony Elanga doprowadził do remisu.
Taki układ wyników oznacza, że Holandia w kolejnej rundzie zagra z Marokiem. Japonię czeka spotkanie z Brazylią. Rywal Szwecji nie jest jeszcze znany.
Wyniki ostatniej kolejki grupy F:
Tunezja – Holandia 1:3
Bramki: Ellyes Skhiri 3′ samobójcza, Brian Brobbey 7′, Hazem Mastouri 54′, Jan Paul van Hecke 62′
Japonia – Szwecja 1:1
Bramki: Daizen Maeda 56′, Anthony Elanga 62′