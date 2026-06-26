Tabela końcowa grupy F. Holandia, Japonia, Szwecja, Tunezja

07:26, 26. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Tabela końcowa grupy F mundialu 2026. Holandia wygrała grupę, Japonia była druga, Szwecja awansowała z trzeciego miejsca, a Tunezja odpadła.

Brian Brobbey
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Brian Brobbey

Tabela końcowa grupy F mundialu 2026

W grupie F awans wywalczyły trzy reprezentacje. Holandia zakończyła rywalizację na pierwszym miejscu, Japonia zajęła drugą pozycję, a Szwecja awansowała dalej z trzeciego miejsca. Tunezja zakończyła turniej bez punktu.

Końcowa tabela grupy F:

MiejsceReprezentacjaMeczePunktyBramki
1.Holandia3710:4
2.Japonia357:3
3.Szwecja347:7
4.Tunezja302:12

Holandia przypieczętowała pierwsze miejsce zwycięstwem 3:1 nad Tunezją. Mecz szybko ułożył się po myśli Holendrów. Już w 3. minucie Ellyes Skhiri skierował piłkę do własnej bramki, a cztery minuty później Brian Brobbey podwyższył prowadzenie.

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Tunezja odpowiedziała po przerwie. W 54. minucie gola kontaktowego strzelił Hazem Mastouri. Nadzieje zespołu szybko jednak wygasił Jan Paul van Hecke, który w 62. minucie ustalił wynik na 3:1.

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Holandia wygrała grupę, Japonia i Szwecja też grają dalej

W drugim meczu ostatniej kolejki Japonia zremisowała ze Szwecją 1:1. Ten wynik był korzystny dla obu drużyn, bo zapewnił im miejsce w fazie pucharowej.

Japonia objęła prowadzenie w 56. minucie po golu Daizena Maedy. Szwedzi szybko odpowiedzieli. W 62. minucie Anthony Elanga doprowadził do remisu.

Taki układ wyników oznacza, że Holandia w kolejnej rundzie zagra z Marokiem. Japonię czeka spotkanie z Brazylią. Rywal Szwecji nie jest jeszcze znany.

Wyniki ostatniej kolejki grupy F:

Tunezja – Holandia 1:3
Bramki: Ellyes Skhiri 3′ samobójcza, Brian Brobbey 7′, Hazem Mastouri 54′, Jan Paul van Hecke 62′

Japonia – Szwecja 1:1
Bramki: Daizen Maeda 56′, Anthony Elanga 62′

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