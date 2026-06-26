Mourinho oczekuje jeszcze dwóch transferów. Gwiazdy na radarach Realu

Real Madryt dopiął już cztery letnie transfery, a to jeszcze nie koniec. Jose Mourinho domaga się jeszcze dwóch wzmocnień. Królewscy mają na swojej liście życzeń gwiazdy światowego formatu - informuje "Marca".

fot. Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real rusza po kolejne wzmocnienia. Tego domaga się Mourinho

Real Madryt tego lata postawił na przebudowę drużyny. Jose Mourinho stwierdził, że największą bolączką w ostatnich dwóch sezonach była defensywa, stąd wzmocnienia głównie tej formacji. Królewscy dopięli już transfery Marca Cucurelli, Ibrahimy Konate i Bernardo Silvy, a wkrótce powinni oficjalnie ogłosić też ten Denzela Dumfriesa. Na tym nie koniec – portugalski szkoleniowiec domaga się jeszcze dwóch ruchów.

Mourinho liczy na pozyskanie jeszcze jednego środkowego obrońcy światowego formatu. „Marca” ujawnia dwa konkretne nazwiska, znajdujące się na liście życzeń giganta – to Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund oraz Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Sprowadzenie któregoś z nich wiąże się z bardzo dużym wydatkiem, ale klub jest na to gotowy.

Do Realu ma trafić także kreatywny pomocnik, który będzie odpowiedzialny za rozgrywanie piłki. Tutaj z kolei Mourinho ma na oku trzech zawodników – Enzo Fernandeza z Chelsea, Ayyouba Bouaddiego z Lille i Mateusa Fernandesa z West Hamu United. Wydaje się, że faworytem jest reprezentant Argentyny, który marzy o przeprowadzce na Santiago Bernabeu.

🚨 José Mourinho wants Real Madrid to sign another centre-back and a creative midfielder before the transfer window closes.



Enzo Fernández, Mateus Fernandes and Ayyoub Bouaddi are among the midfielders under consideration, while Alessandro Bastoni and Nico Schlotterbeck are the… pic.twitter.com/UtVaxJmNis — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 26, 2026

Niewykluczone, że transferów będzie jeszcze więcej, choć to bezpośrednio powiązane z ewentualnymi odejściami. Na dzisiaj Real głównie się wzmacnia.

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