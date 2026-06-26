Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska: typy i kursy. Obie ekipy marzą o awansie

Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Stawka jest wysoka, więc nie powinno zabraknąć emocji w tym pojedynku. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na NRG Stadium już w tę sobotę, 27 czerwca o godzinie 02:00.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Salem Al-Dawsari

Republika Zielonego Przylądka Arabia Saudyjska Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 15:01

Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska, typy i przewidywania

Przed nami niezwykle ważne spotkanie 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026, w którym Republika Zielonego Przylądka zmierzy się z Arabią Saudyjską. Reprezentacja z Afryki zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie H z dorobkiem 2 punktów, natomiast drużyna z Azji zamyka tabelę, mając na koncie tylko 1 oczko. Oba zespoły muszą zwyciężyć, aby zachować realne szanse na awans do fazy pucharowej. Zapowiada się więc otwarte oraz emocjonujące widowisko, w którym żadna ze stron nie będzie mogła pozwolić sobie na kalkulację. Początek rywalizacji na NRG Stadium już w sobotę, 27 czerwca o godzinie 02:00.

Moim zdaniem w tym straciu obie ekipy wpiszą się na listę strzelców. Stawka jest wysoka, dlatego spodziewam się otwartego meczu z sytuacjami bramkowymi. Mój typ: BTTS – tak.

Ernest Betclic 1.83 BTTS – tak Odwiedź Betclic

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Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska, sytuacja kadrowa

Reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka będzie musiała radzić sobie bez Sidny’ego Cabrala, który pauzuje za nadmiar żółtych kartek. Pod znakiem zapytania stoją również występy Telmo Arcanjo oraz Jovane’a Cabrala, co może osłabić siłę afrykańskiej drużyny. Jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, to jej sytuacja kadrowa wygląda znacznie lepiej. Wszystko wskazuje na to, że selekcjoner będzie miał do swojej dyspozycji wszystkich zawodników.

Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska, ostatnie wyniki

Republika Zielonego Przylądka w dwóch dotychczasowych spotkaniach fazy grupowej mistrzostw świata 2026 dwukrotnie remisowała – 2:2 z Urugwajem oraz 0:0 z Hiszpanią, co było nie lada sensacją. Arabia Saudyjska w tym czasie zanotowała zdecydowanie słabsze wyniki – poniosła sromotną porażkę aż 0:4 z Hiszpanią i wywalczyła remis 1:1 z Urugwajem.

Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska, historia

Będzie to pierwsze w dziejach bezpośrednie spotkanie między Republiką Zielonego Przylądka a Arabią Saudyjską. Obie reprezentacje jeszcze nigdy nie miały bowiem okazji zmierzyć się ze sobą, dlatego ten mecz rozpocznie historię ich wzajemnej rywalizacji.

Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego pojedynku jest zespół z Afryki, który do tej pory pokazywał się z trochę lepszej strony od ekipy z Azji. Kurs na wygraną Kabowerdeńczyków wynosi około 2.60, typ na zwycięstwo Saudyjczyków to mniej więcej 2.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.30. Rejestrując się w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Republika Zielonego Przylądka Arabia Saudyjska 2.60 3.30 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 15:01

Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska, przewidywane składy

Rep. Zielonego Przylądka: Vozinha – Moreira, Pico, Diney, Paulo – Pina – Mendes, Duarte, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues – Gilson Benchimol

Arabia: Al-Owais – Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti, Lajami, Al-Harbi – Al-Shamat, Nasser Al-Dawsari, Kanno, Salem Al-Dawsari – Al-Buraikan

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Rep. Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska, transmisja meczu

Starcie między Republiką Zielonego Przylądka a Arabią Saudyjską będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz bowiem obejrzeć na kanale TVP Sport oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Frank Dzieniecki i Łukasz Gikiewicz. Początek rywalizacji na NRG Stadium już w najbliższą sobotę, 27 czerwca o godzinie 02:00.

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