Norwegia – Francja: typy i kursy. Haaland kontra Mbappe w hicie fazy grupowej

Norwegia – Francja, typy bukmacherskie
Już w piątkowy wieczór odbędzie się hit 3. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. A w nim reprezentacja Francji zmierzy się z Norwegią. Będzie to tym samym wielkie starcie Kyliana Mbappe z Erlingiem Haalandem, czyli gwiazd światowej futbolu. Spotkanie będzie miało ogromną stawkę, ponieważ zwycięzca zapewni sobie pierwsze miejsce w grupie. Obie reprezentacje są już bardzo blisko awansu do fazy pucharowej, ale triumf pozwoli nie tylko zakończyć zmagania na czele tabeli, lecz także podejść do 1/16 finału z dużo lepszej pozycji.
Ja uważam, że w piątkowym spotkaniu obaj golkiperzy będą zmuszeni do wyciągnięcia piłki z bramki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
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Norwegia – Francja, ostatnie wyniki
Norwegowie mogą być bardzo zadowoleni ze swojej postawy na mundialu. Na inaugurację turnieju pewnie pokonali Irak 4:1, a w drugim spotkaniu pokazali charakter, wygrywając z Senegalem 3:2. Dzięki temu do starcia z Francją przystąpią w doskonałych nastrojach i z realnymi szansami na zajęcie pierwszego miejsca w grupie.
Francuzi również nie zawiedli oczekiwań swoich kibiców. Na początek turnieju pokonali Senegal 3:1, a następnie bez większych problemów rozprawili się z Irakiem, wygrywając 3:0. Trójkolorowi prezentują się bardzo solidnie po obu stronach boiska i do meczu z Norwegią przystąpią jako jeden z głównych kandydatów do triumfu na mundialu.
Norwegia – Francja, historia
Historia rywalizacji Norwegii z Francją jest dość bogata i obfitowała w kilka niespodzianek. Choć to Trójkolorowi uchodzą za znacznie bardziej utytułowaną reprezentację, Norwegowie potrafili sprawiać im problemy. Największym sukcesem Skandynawów było zwycięstwo 2:1 podczas Mistrzostw Świata 1998, kiedy sensacyjnie pokonali Francuzów w fazie grupowej. W kolejnych latach obie reprezentacje spotykały się głównie w eliminacjach do wielkich turniejów oraz meczach towarzyskich. Bilans rywalizacji jest korzystniejszy dla Francji, jednak Norwegowie wielokrotnie udowadniali, że potrafią nawiązać walkę z faworytem. Piątkowe starcie będzie pierwszym meczem Norwegii i Francji na mundialu od pamiętnego pojedynku z 1998 roku.
Norwegia – Francja, kursy bukmacherskie
Według bukmachera Superbet, faworytem piątkowego spotkania jest reprezentacji Francji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Trójkolorowych, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.62. W przypadku zwycięstwa Norwegii natomiast sięga nawet 5.00.
Norwegia – Francja, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Norwegii
- remisem
- wygraną Francji
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Norwegia – Francja, przewidywane składy
Norwegia: Nyland – Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe – Aursnes, Berge, Odegaard – Sorloth, Haaland, Nusa
Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Olise, Dembele, Barcola – Mbappe
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Norwegia – Francja, transmisja meczu
Spotkanie Norwegia – Francja obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
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