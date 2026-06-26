Norwegia – Francja: typy i kursy. Haaland kontra Mbappe w hicie fazy grupowej

Norwegia - Francja: typy i kursy na mecz 3. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (26 czerwca) o godzinie 21:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Norwegia Francja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 12:59

Norwegia – Francja, typy bukmacherskie

Już w piątkowy wieczór odbędzie się hit 3. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. A w nim reprezentacja Francji zmierzy się z Norwegią. Będzie to tym samym wielkie starcie Kyliana Mbappe z Erlingiem Haalandem, czyli gwiazd światowej futbolu. Spotkanie będzie miało ogromną stawkę, ponieważ zwycięzca zapewni sobie pierwsze miejsce w grupie. Obie reprezentacje są już bardzo blisko awansu do fazy pucharowej, ale triumf pozwoli nie tylko zakończyć zmagania na czele tabeli, lecz także podejść do 1/16 finału z dużo lepszej pozycji.

Ja uważam, że w piątkowym spotkaniu obaj golkiperzy będą zmuszeni do wyciągnięcia piłki z bramki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

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Norwegia – Francja, ostatnie wyniki

Norwegowie mogą być bardzo zadowoleni ze swojej postawy na mundialu. Na inaugurację turnieju pewnie pokonali Irak 4:1, a w drugim spotkaniu pokazali charakter, wygrywając z Senegalem 3:2. Dzięki temu do starcia z Francją przystąpią w doskonałych nastrojach i z realnymi szansami na zajęcie pierwszego miejsca w grupie.

Francuzi również nie zawiedli oczekiwań swoich kibiców. Na początek turnieju pokonali Senegal 3:1, a następnie bez większych problemów rozprawili się z Irakiem, wygrywając 3:0. Trójkolorowi prezentują się bardzo solidnie po obu stronach boiska i do meczu z Norwegią przystąpią jako jeden z głównych kandydatów do triumfu na mundialu.

Norwegia – Francja, historia

Historia rywalizacji Norwegii z Francją jest dość bogata i obfitowała w kilka niespodzianek. Choć to Trójkolorowi uchodzą za znacznie bardziej utytułowaną reprezentację, Norwegowie potrafili sprawiać im problemy. Największym sukcesem Skandynawów było zwycięstwo 2:1 podczas Mistrzostw Świata 1998, kiedy sensacyjnie pokonali Francuzów w fazie grupowej. W kolejnych latach obie reprezentacje spotykały się głównie w eliminacjach do wielkich turniejów oraz meczach towarzyskich. Bilans rywalizacji jest korzystniejszy dla Francji, jednak Norwegowie wielokrotnie udowadniali, że potrafią nawiązać walkę z faworytem. Piątkowe starcie będzie pierwszym meczem Norwegii i Francji na mundialu od pamiętnego pojedynku z 1998 roku.

Norwegia – Francja, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Superbet, faworytem piątkowego spotkania jest reprezentacji Francji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Trójkolorowych, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.62. W przypadku zwycięstwa Norwegii natomiast sięga nawet 5.00.

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Norwegia – Francja, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Norwegii

remisem

wygraną Francji wygraną Norwegii

remisem

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Norwegia – Francja, przewidywane składy

Norwegia: Nyland – Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe – Aursnes, Berge, Odegaard – Sorloth, Haaland, Nusa

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Olise, Dembele, Barcola – Mbappe

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Norwegia – Francja, transmisja meczu

Spotkanie Norwegia – Francja obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

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