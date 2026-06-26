Tabela końcowa grupy D mundialu 2026
W grupie D promocję do kolejnej fazy wywalczyły już dwie reprezentacje. Stany Zjednoczone zakończyły rywalizację na pierwszym miejscu, Australia zajęła drugą lokatę, a Paragwaj niemal na pewno awansuje dalej z trzeciego miejsca. Turcja uplasowała się na czwartej pozycji.
Końcowa tabela grupy D:
|Miejsce
|Reprezentacja
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1.
|USA
|3
|6
|8:4
|2.
|Australia
|3
|4
|2:2
|3.
|Paragwaj
|3
|4
|2:4
|4.
|Turcja
|3
|3
|3:5
Współgospodarze mundialu, mimo porażki 2:3 z Turcją w ostatniej serii zmagań, obronili pierwsze miejsce w tabeli. Gwiazdy Półksiężyca, które już wcześniej straciły szansę na awans, zapewniły sobie zwycięstwo w ósmej minucie doliczonego czasu gry.
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W drugim meczu ostatniej kolejki Paragwaj zremisował 0:0 z Australią. Ten wynik był korzystny przede wszystkim dla Socceroos, bo zapewnił im miejsce w fazie pucharowej. Natomiast ekipa z Ameryki Południowej jest o krok od awansu, jednak nadal musi czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych grupach.
Wyniki ostatniej kolejki grupy D:
Turcja – USA 3:2
Guler 10′, Yilmaz 31′, Ayhan 90+8′ – Trusty 3′, Berhalter 49′
Paragwaj – Australia 0:0