Tabela końcowa grupy D. USA, Australia, Paragwaj, Turcja

08:52, 26. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Tabela końcowa grupy D mundialu 2026. Reprezentacja USA wygrała grupę, drugie miejsce zajęła Australia, na trzeciej lokacie uplasował się Paragwaj, a Turcja odpadła.

Turcja - USA
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Turcja - USA

Tabela końcowa grupy D mundialu 2026

W grupie D promocję do kolejnej fazy wywalczyły już dwie reprezentacje. Stany Zjednoczone zakończyły rywalizację na pierwszym miejscu, Australia zajęła drugą lokatę, a Paragwaj niemal na pewno awansuje dalej z trzeciego miejsca. Turcja uplasowała się na czwartej pozycji.

Końcowa tabela grupy D:

MiejsceReprezentacjaMeczePunktyBramki
1.USA368:4
2.Australia 342:2
3.Paragwaj 342:4
4.Turcja 333:5

Współgospodarze mundialu, mimo porażki 2:3 z Turcją w ostatniej serii zmagań, obronili pierwsze miejsce w tabeli. Gwiazdy Półksiężyca, które już wcześniej straciły szansę na awans, zapewniły sobie zwycięstwo w ósmej minucie doliczonego czasu gry.

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W drugim meczu ostatniej kolejki Paragwaj zremisował 0:0 z Australią. Ten wynik był korzystny przede wszystkim dla Socceroos, bo zapewnił im miejsce w fazie pucharowej. Natomiast ekipa z Ameryki Południowej jest o krok od awansu, jednak nadal musi czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych grupach.

Wyniki ostatniej kolejki grupy D:

Turcja – USA 3:2

Guler 10′, Yilmaz 31′, Ayhan 90+8′ – Trusty 3′, Berhalter 49′

Paragwaj – Australia 0:0

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