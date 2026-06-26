Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Turcja - USA

Tabela końcowa grupy D mundialu 2026

W grupie D promocję do kolejnej fazy wywalczyły już dwie reprezentacje. Stany Zjednoczone zakończyły rywalizację na pierwszym miejscu, Australia zajęła drugą lokatę, a Paragwaj niemal na pewno awansuje dalej z trzeciego miejsca. Turcja uplasowała się na czwartej pozycji.

Końcowa tabela grupy D:

Miejsce Reprezentacja Mecze Punkty Bramki 1. USA 3 6 8:4 2. Australia 3 4 2:2 3. Paragwaj 3 4 2:4 4. Turcja 3 3 3:5

Współgospodarze mundialu, mimo porażki 2:3 z Turcją w ostatniej serii zmagań, obronili pierwsze miejsce w tabeli. Gwiazdy Półksiężyca, które już wcześniej straciły szansę na awans, zapewniły sobie zwycięstwo w ósmej minucie doliczonego czasu gry.

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W drugim meczu ostatniej kolejki Paragwaj zremisował 0:0 z Australią. Ten wynik był korzystny przede wszystkim dla Socceroos, bo zapewnił im miejsce w fazie pucharowej. Natomiast ekipa z Ameryki Południowej jest o krok od awansu, jednak nadal musi czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych grupach.

Wyniki ostatniej kolejki grupy D:

Turcja – USA 3:2

Guler 10′, Yilmaz 31′, Ayhan 90+8′ – Trusty 3′, Berhalter 49′

Paragwaj – Australia 0:0