Pierwsze pary 1/16 finału mundialu 2026
Mecze 1/16 finału mistrzostw świata 2026 odbędą się od 28 czerwca do 4 lipca czasu polskiego. Na tym etapie zagrają zwycięzcy grup, drużyny z drugich miejsc oraz osiem najlepszych reprezentacji z trzecich pozycji.
Część zestawień jest już potwierdzona. RPA zagra z Kanadą, Brazylia zmierzy się z Japonią, a Holandia trafiła na Maroko. Znany jest też rywal USA. Gospodarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną. W fazie pucharowej są już także Szwajcaria, Meksyk, Niemcy, Argentyna i Australia.
Pierwsze znane pary 1/16 finału:
- Republika Południowej Afryki – Kanada
- Brazylia – Japonia
- Holandia – Maroko
- USA – Bośnia i Hercegowina
- Argentyna – 2. drużyna grupy H
- Australia – 2. drużyna grupy G
- Szwajcaria – 3. drużyna z grup E/F/G/I/J
- Niemcy – 3. drużyna z grup A/B/C/D/F
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Terminarz 1/16 finału mundialu 2026
- 28 czerwca, 21:00: Republika Południowej Afryki – Kanada
- 29 czerwca, 19:00: Brazylia – Japonia
- 29 czerwca, 22:30: Niemcy – 3. drużyna z grup A/B/C/D/F
- 30 czerwca, 3:00: Holandia – Maroko
- 30 czerwca, 19:00: 2. drużyna grupy E – Francja/Norwegia
- 30 czerwca, 23:00: Francja/Norwegia – 3. drużyna z grup C/D/F/G/H
- 1 lipca, 3:00: Meksyk – 3. drużyna z grup C/E/F/H/I
- 1 lipca, 18:00: zwycięzca grupy L – 3. drużyna z grup E/H/I/J/K
- 1 lipca, 22:00: zwycięzca grupy G – 3. drużyna z grup A/E/H/I/J
- 2 lipca, 2:00: USA – Bośnia i Hercegowina
- 2 lipca, 21:00: zwycięzca grupy H – 2. drużyna grupy J
- 3 lipca, 1:00: 2. drużyna grupy K – 2. drużyna grupy L
- 3 lipca, 5:00: Szwajcaria – 3. drużyna z grup E/F/G/I/J
- 3 lipca, 20:00: Australia – 2. drużyna grupy G
- 4 lipca, 0:00: Argentyna – 2. drużyna grupy H
- 4 lipca, 3:30: zwycięzca grupy K – 3. drużyna z grup D/E/I/J/L