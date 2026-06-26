Pary 1/16 finału mundialu 2026. Znamy pierwsze mecze fazy pucharowej

07:35, 26. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Znamy pierwsze pary 1/16 finału mundialu 2026. Sprawdź terminarz fazy pucharowej, godziny meczów i możliwe zestawienia.

Puchar mistrzostw świata
Obserwuj nas w
dpa/alamy Na zdjęciu: Puchar mistrzostw świata

Pierwsze pary 1/16 finału mundialu 2026

Mecze 1/16 finału mistrzostw świata 2026 odbędą się od 28 czerwca do 4 lipca czasu polskiego. Na tym etapie zagrają zwycięzcy grup, drużyny z drugich miejsc oraz osiem najlepszych reprezentacji z trzecich pozycji.

Część zestawień jest już potwierdzona. RPA zagra z Kanadą, Brazylia zmierzy się z Japonią, a Holandia trafiła na Maroko. Znany jest też rywal USA. Gospodarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną. W fazie pucharowej są już także Szwajcaria, Meksyk, Niemcy, Argentyna i Australia.

Pierwsze znane pary 1/16 finału:

  • Republika Południowej Afryki – Kanada
  • Brazylia – Japonia
  • Holandia – Maroko
  • USA – Bośnia i Hercegowina
  • Argentyna – 2. drużyna grupy H
  • Australia – 2. drużyna grupy G
  • Szwajcaria – 3. drużyna z grup E/F/G/I/J
  • Niemcy – 3. drużyna z grup A/B/C/D/F

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Terminarz 1/16 finału mundialu 2026

  • 28 czerwca, 21:00: Republika Południowej Afryki – Kanada
  • 29 czerwca, 19:00: Brazylia – Japonia
  • 29 czerwca, 22:30: Niemcy – 3. drużyna z grup A/B/C/D/F
  • 30 czerwca, 3:00: Holandia – Maroko
  • 30 czerwca, 19:00: 2. drużyna grupy E – Francja/Norwegia
  • 30 czerwca, 23:00: Francja/Norwegia – 3. drużyna z grup C/D/F/G/H
  • 1 lipca, 3:00: Meksyk – 3. drużyna z grup C/E/F/H/I
  • 1 lipca, 18:00: zwycięzca grupy L – 3. drużyna z grup E/H/I/J/K
  • 1 lipca, 22:00: zwycięzca grupy G – 3. drużyna z grup A/E/H/I/J
  • 2 lipca, 2:00: USA – Bośnia i Hercegowina
  • 2 lipca, 21:00: zwycięzca grupy H – 2. drużyna grupy J
  • 3 lipca, 1:00: 2. drużyna grupy K – 2. drużyna grupy L
  • 3 lipca, 5:00: Szwajcaria – 3. drużyna z grup E/F/G/I/J
  • 3 lipca, 20:00: Australia – 2. drużyna grupy G
  • 4 lipca, 0:00: Argentyna – 2. drużyna grupy H
  • 4 lipca, 3:30: zwycięzca grupy K – 3. drużyna z grup D/E/I/J/L

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości