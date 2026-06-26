dpa/alamy Na zdjęciu: Puchar mistrzostw świata

Pierwsze pary 1/16 finału mundialu 2026

Mecze 1/16 finału mistrzostw świata 2026 odbędą się od 28 czerwca do 4 lipca czasu polskiego. Na tym etapie zagrają zwycięzcy grup, drużyny z drugich miejsc oraz osiem najlepszych reprezentacji z trzecich pozycji.

Część zestawień jest już potwierdzona. RPA zagra z Kanadą, Brazylia zmierzy się z Japonią, a Holandia trafiła na Maroko. Znany jest też rywal USA. Gospodarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną. W fazie pucharowej są już także Szwajcaria, Meksyk, Niemcy, Argentyna i Australia.

Pierwsze znane pary 1/16 finału:

Republika Południowej Afryki – Kanada

Brazylia – Japonia

Holandia – Maroko

USA – Bośnia i Hercegowina

Argentyna – 2. drużyna grupy H

Australia – 2. drużyna grupy G

Szwajcaria – 3. drużyna z grup E/F/G/I/J

Niemcy – 3. drużyna z grup A/B/C/D/F

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Terminarz 1/16 finału mundialu 2026