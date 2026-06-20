Sensacja wisiała w powietrzu. WKS napsuł krwi Niemcom [WIDEO]

Reprezentacja Niemiec rzutem na taśmę pokonała WKS po trudnym meczu, w którym faworyt nie potrafił długo narzucić swojego stylu gry. Kluczem do zwycięstwa był Deniz Undav.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Niemcy - WKS

Niemcy odwrócili wynik. WKS stawiał twarde warunki

Reprezentacja Niemiec w sobotę 20 czerwca czasu polskiego miała plan, aby wykonać kolejny krok w kierunku awansu do fazy pucharowej mundialu. Drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna mierzyła się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Obie ekipy do tego starcia przystępowały po zwycięstwach. Tego typu spotkanie miało miejsce po raz pierwszy od 2009 roku. Wówczas drużyny zremisowały (2:2).

Niemiecka ekipa już w 10. minucie rywalizacji na arenie w Toronto miała pierwszą groźną sytuację. W roli głównej wystąpił Kai Havertz, oddając strzał głową. Golkiper rywali nie dał się jednak zaskoczyć. Tymczasem odpowiedź Iworyjczyków miała miejsce w 30. minucie. Po dużym zamieszaniu w polu karnym czterokrotnych mistrzów świata do piłki dopadł Franck Kessie i niespodziewanie to drużyna z Afryki jako pierwsza zdobyła bramkę.

Wybrzeże Kości Słoniowej szukało okazji, znalazło i wykorzystało! ✅ Mamy 1⃣:0⃣ dla WKS!



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Do przerwy wynik finalnie już się nie zmienił. Niemniej w doliczonym czasie pierwszej połowy jeszcze Florian Wirtz oddał strzał, z którym poradził sobie bez większego kłopotu bramkarz reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej. Tym samym pachniało dużą niespodzianką na mundialu w Ameryce Północnej.

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Po zmianie stron na boisku zameldował się Antonio Rudiger, wzmacniając defensywę. Nie było jednak sytuacji, w której wyraźną przewagę zaczęliby zyskiwać piłkarze Juliana Nagelsmanna. Wręcz przeciwnie. Już w 51. minucie Christ Inao Oulai spróbował strzelić gola dla Iworyjczyków, ale bez efektu.

Tymczasem w 68. minucie reprezentanci Niemiec w końcu doprowadzili do wyrównania. Na listę strzelców wpisał się Deniz Undav, który pojawił się na boisku w 60. minucie. 29-latek broniący barw VfB Stuttgart w swoim jedenastym występie w drużynie narodowej zdobył swoją ósmą bramkę.

No i wcisnęli ⚽️ Drużyna Juliana Nagelsmanna wyrównuje po bramce Undava. 1⃣:1⃣



🔴📲 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐌𝐈𝐒𝐉𝐀 𝐌𝐄𝐂𝐙𝐔 𝐖 𝐓𝐕𝐏 👉 https://t.co/9VKZQhgESf pic.twitter.com/qVGGKyB01s — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 20, 2026

Undav jednym trafieniem się nie zadowolił i w doliczonym czasie gry strzelił gola na wagę wygranej niemieckiej drużyny. Swoje kolejne spotkania Niemcy i Iworyjczycy rozegrają w czwartek 25 czerwca. Die Mannschaft zmierzą się wówczas z Ekwadorem. Z kolei ekipa Emerse’a Fae zagra z Curacao.

Niemcy – Wybrzeże Kości Słoniowej 2:1 (0:1)

0:1 Franck Kessie 30′

1:1 Deniz Undav 68′

2:1 Deniz Undav 90+4′