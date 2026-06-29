Niemcy – Paragwaj: jedni muszą, drudzy mogą. Faworyt jest jeden

Niemcy nie mogą sobie pozwolić na wpadkę z Paragwajem
Przed reprezentacją Niemiec kolejny krok w walce o mistrzostwo świata. W poniedziałek podopieczni Juliana Nagelsmanna zmierzą się z Paragwajem w 1/16 finału mundialu 2026. Niemcy awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie E, natomiast ich rywale znaleźli się w gronie najlepszych drużyn z trzecich miejsc.
Niemcy znakomicie rozpoczęli turniej, odnosząc dwa wysokie zwycięstwa nad Curacao i Wybrzeżem Kości Słoniowej, w których zdobyli aż dziewięć bramek. Na zakończenie fazy grupowej przyszła jednak niespodziewana porażka 1:2 z Ekwadorem, przez co do meczu z Paragwajem przystąpią po pierwszym niepowodzeniu na mundialu. Mimo czterech tytułów mistrzów świata, reprezentacja Niemiec w tym roku nie jest głównym faworytem do tytułu mistrzowskiego.
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Paragwaj wywalczył awans do fazy pucharowej jako jedna z najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Zespół Gustavo Alfaro zgromadził cztery punkty, ustępując w grupie Australii jedynie bilansem bramkowym. Ostatni mecz grupowy zremisował bezbramkowo właśnie z Australijczykami, a jedyne zwycięstwo odniósł nad Turcją (1:0). Historia bezpośrednich spotkań przemawia za Niemcami – w 1/8 finału mundialu w 2002 roku wygrali 1:0 po golu Olivera Neuville’a, choć ostatni mecz obu reprezentacji zakończył się remisem 3:3 w towarzyskim starciu rozegranym w 2013 roku.
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Problemy kadrowe Niemiec i Paragwaju
Selekcjoner reprezentacji Niemiec wciąż nie będzie mógł liczyć na Nico Schlotterbecka. Obrońca doznał poważnego urazu kostki podczas spotkania z Wybrzeżem Kości Słoniowej i nadal pozostaje wyłączony z gry. W centrum defensywy ponownie powinni wystąpić Antonio Rudiger oraz Jonathan Tah. Z kolei Nathaniel Brown jest już bliski powrotu po problemach mięśniowych, które wyeliminowały go z poprzedniego meczu. W ofensywie od pierwszych minut najprawdopodobniej zobaczymy trio Kai Havertz – Florian Wirtz – Jamal Musiala.
W ekipie Paragwaju zabraknie Diego Gomeza, który pauzuje za kartki. Do składu wraca natomiast Miguel Almiron po odbyciu zawieszenia. Niepewny pozostaje występ Omara Alderete i Ramona Sosy. Obaj borykają się z kontuzjami, a decyzja dotycząca ich gry ma zostać podjęta tuż przed pierwszym gwizdkiem.
Przewidywane składy na mecz Niemcy – Paragwaj
Niemcy: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz
Paragwaj: Gill; Caceres, Alderete, Velazquez, Alonso; Almiron, Galarza, Cubas, Mauricio; Avalos, Enciso
Kiedy odbędzie się spotkanie Niemcy – Paragwaj?
Niezwykle Interesująco zapowiadające się spotkanie 1/16 finału z udziałem reprezentacji Niemiec i Paragwaju odbędzie się w poniedziałek, 29 czerwca, o godzinie 22:30 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego ciekawego meczu przeprowadzi kanał TVP 1. Pojedynek będzie można śledzić także na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.