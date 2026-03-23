Nagła decyzja ws. Chiesy. Włosi w szoku

11:43, 23. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

Federico Chiesa opuścił zgrupowanie reprezentacji Włoch, o czym poinformowała włoska federacja FIGC w oficjalnym komunikacie. Skrzydłowy nie pomoże drużynie w barażach o mundial 2026 z powodu problemów fizycznych.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Włoch w Coverciano, jednak szybko zapadła decyzja o jego wyjeździe. Po ocenie stanu zdrowia sztab medyczny uznał, że zawodnik nie będzie w stanie pomóc drużynie w najbliższych spotkaniach.

– Federico Chiesa, po ocenie jego stanu fizycznego po przybyciu do ośrodka, został uznany za niedostępnego na dwa najbliższe mecze – przekazano w komunikacie. W porozumieniu z klubem piłkarz wrócił już do Liverpoolu, gdzie będzie kontynuował pracę nad powrotem do pełnej dyspozycji.

Decyzja oznacza poważne osłabienie dla selekcjonera Gennaro Gattuso, który i tak zmaga się z problemami kadrowymi. Chiesa nie grał w reprezentacji od mistrzostw Europy 2024, a wcześniej odrzucił możliwość powrotu do kadry, aby w klubie wracać do pełnej dyspozycji.

W jego miejsce powołany został Nicolo Cambiaghi z Bolonii. Dla 25-latka to szansa na kolejne występy w kadrze, choć dotychczas zagrał tylko raz. W obecnym sezonie prezentuje jednak dobrą formę, notując cztery gole i sześć asyst w 37 meczach.

Chiesa w obecnych rozgrywkach nie jest kluczową postacią Liverpoolu. Wystąpił w 32 spotkaniach, zdobył trzy bramki i zaliczył trzy asysty, ale jego czas gry jest ograniczony. Teraz najważniejsze dla zawodnika będzie pełne wyleczenie i powrót do regularnej gry.

