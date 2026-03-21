Na tym stadionie będzie trenować reprezentacja Polski. Alternatywą boisko na A-klasie

Reprezentacja Polski w poniedziałek (23 marca) rozpocznie zgrupowanie w Warszawie. Jak podaje Weszło, Biało-Czerwoni przed meczem z Albanią będą trenować na stadionie Legii. Opcją awaryjną jest boisko A-klasowego zespołu PKS Radość.

Stadion Legii albo boisko na A-klasie. Tam będzie trenować kadra Jana Urbana

W poniedziałek (23 marca) rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski przed barażami o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Biało-Czerwoni spotkają się w Warszawie, gdzie na PGE Narodowym zmierzą się w czwartek (26 marca) z Albanią w półfinale. Jeśli podopieczni Jana Urbana wygrają, to w finale o bilet na mundial zagrają na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją.

Kluczowym pytaniem jest to, gdzie kadra będzie trenować przed starciem z Albanią. Z informacji, jakie przekazał Jakub Białek z Weszło, wynika, że treningi będą odbywać się na stadionie Legii Warszawa. Wybór nie jest ostateczny, a wiele będzie zależało od tego, w jakim stanie będzie murawa po weekendowym meczu stołecznego klubu z Rakowem Częstochowa.

Wśród opcji rezerwowych są jeszcze dwa inne boiska. Pierwsze to ośrodek LTC w Warszawie, ale dużym minusem jest zbyt długi dojazd z hotelu, w jakim stacjonować będzie reprezentacja. Autokarem to prawie godzina w jedną stronę. Druga opcja rezerwowa to dość duże zaskoczenie, ponieważ jest nią boisko A-klasowego zespołu PKS Radość. Źródło informuje, że greenkeeperzy PZPN-u wystawili wysoką ocenę za stan murawy, zauważając, że jest tam mniej pleśni pośniegowej w porównaniu do innych boisk w stolicy.

Ostateczna decyzja z pewnością zapadnie w poniedziałek podczas pierwszego dnia zgrupowania, gdy murawa na stadionie w Legii zostanie poddana ocenie.