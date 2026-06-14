MŚ 2026. Tabela grupy C po pierwszej serii spotkań. Niespodziewany lider

Tak prezentuje się sytuacja w grupie C Mistrzostw Świata 2026 po pierwszej kolejce, w której doszło do hitu fazy grupowej między Brazylią a Maroko.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Bruno Guimaraes

Szkocja liderem w grupie z Brazylią i Maroko po 1. kolejce

W nocy z soboty na niedzielę odbyło się hitowe spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 Brazylii z Maroko, na które czekało wielu kibiców. Półfinaliści poprzedniego mundialu dobrze weszli w mecz. W 21. minucie za sprawą świetnego podania Brahima Diaza do Ismaela Saibariego, który z łatwością pokonał Allisona wyszli na prowadzenie.

Na odpowiedź Canarinhos nie trzeba było jednak długo czekać. Po dobrze rozegranej akcji Vinicius wjechał w pole karne w swoim stylu i oddał znakomity strzał. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:1 i podziałem punktów. Swoim kolegom z reprezentacji nie mógł pomóc Neymar, który wraca do zdrowia po urazie łydki.

Z kolei Szkocja w 1. kolejce zmierzyła się z Haiti. Mimo to drużyna Steve’a Clarke’a zdołała wygrać tylko 1:0, a Haiti było w stanie podstawić się wyżej notowanemu rywalowi. Niemniej jednak to właśnie Szkoci są, przynajmniej na razie, liderem grupy C.

Tabela grupy C

Drużyna Z-R-P Bramki Punkty 1. Szkocja 1-0-0 1:0 3 2. Maroko 0-1-0 1:1 1 3. Brazylia 0-1-0 1:1 1 4. Haiti 0-0-1 0:1 0

Terminarz 2. kolejki grupy C MŚ 2026

W 2. kolejce na reprezentację Szkocji czeka większe wyzwanie, ponieważ zmierzą się z Maroko. Z kolei Brazylia zagra z Haiti.