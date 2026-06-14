MŚ 2026. Tabela grupy C po pierwszej serii spotkań. Niespodziewany lider

08:29, 14. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Tak prezentuje się sytuacja w grupie C Mistrzostw Świata 2026 po pierwszej kolejce, w której doszło do hitu fazy grupowej między Brazylią a Maroko.

Vinicius Junior i Bruno Guimaraes
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Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Bruno Guimaraes

Szkocja liderem w grupie z Brazylią i Maroko po 1. kolejce

W nocy z soboty na niedzielę odbyło się hitowe spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 Brazylii z Maroko, na które czekało wielu kibiców. Półfinaliści poprzedniego mundialu dobrze weszli w mecz. W 21. minucie za sprawą świetnego podania Brahima Diaza do Ismaela Saibariego, który z łatwością pokonał Allisona wyszli na prowadzenie.

Na odpowiedź Canarinhos nie trzeba było jednak długo czekać. Po dobrze rozegranej akcji Vinicius wjechał w pole karne w swoim stylu i oddał znakomity strzał. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:1 i podziałem punktów. Swoim kolegom z reprezentacji nie mógł pomóc Neymar, który wraca do zdrowia po urazie łydki.

Z kolei Szkocja w 1. kolejce zmierzyła się z Haiti. Mimo to drużyna Steve’a Clarke’a zdołała wygrać tylko 1:0, a Haiti było w stanie podstawić się wyżej notowanemu rywalowi. Niemniej jednak to właśnie Szkoci są, przynajmniej na razie, liderem grupy C.

Tabela grupy C

DrużynaZ-R-PBramkiPunkty
1.Szkocja1-0-01:03
2.Maroko0-1-01:11
3.Brazylia0-1-01:11
4.Haiti0-0-10:10
Wszystkie tabele MŚ 2026 ->

Terminarz 2. kolejki grupy C MŚ 2026

W 2. kolejce na reprezentację Szkocji czeka większe wyzwanie, ponieważ zmierzą się z Maroko. Z kolei Brazylia zagra z Haiti.

  • Szkocja – Maroko: 20 czerwca, godzina 00:00
  • Brazylia – Haiti, 20 czerwca, godzina 00:00
Pełny terminarz MŚ 2026 ->

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