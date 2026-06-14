MŚ 2026. Tabela grupy C po pierwszej serii spotkań. Niespodziewany lider

Szkocja liderem w grupie z Brazylią i Maroko po 1. kolejce
W nocy z soboty na niedzielę odbyło się hitowe spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 Brazylii z Maroko, na które czekało wielu kibiców. Półfinaliści poprzedniego mundialu dobrze weszli w mecz. W 21. minucie za sprawą świetnego podania Brahima Diaza do Ismaela Saibariego, który z łatwością pokonał Allisona wyszli na prowadzenie.
Na odpowiedź Canarinhos nie trzeba było jednak długo czekać. Po dobrze rozegranej akcji Vinicius wjechał w pole karne w swoim stylu i oddał znakomity strzał. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:1 i podziałem punktów. Swoim kolegom z reprezentacji nie mógł pomóc Neymar, który wraca do zdrowia po urazie łydki.
Z kolei Szkocja w 1. kolejce zmierzyła się z Haiti. Mimo to drużyna Steve’a Clarke’a zdołała wygrać tylko 1:0, a Haiti było w stanie podstawić się wyżej notowanemu rywalowi. Niemniej jednak to właśnie Szkoci są, przynajmniej na razie, liderem grupy C.
Tabela grupy C
|Drużyna
|Z-R-P
|Bramki
|Punkty
|1.
|Szkocja
|1-0-0
|1:0
|3
|2.
|Maroko
|0-1-0
|1:1
|1
|3.
|Brazylia
|0-1-0
|1:1
|1
|4.
|Haiti
|0-0-1
|0:1
|0
Terminarz 2. kolejki grupy C MŚ 2026
W 2. kolejce na reprezentację Szkocji czeka większe wyzwanie, ponieważ zmierzą się z Maroko. Z kolei Brazylia zagra z Haiti.
- Szkocja – Maroko: 20 czerwca, godzina 00:00
- Brazylia – Haiti, 20 czerwca, godzina 00:00