Real Madryt sprzedał zdolnego golkipera. Zostaje w La Lidze

Fran Gonzalez zamienił Real Madryt na Sevillę. 21-letni bramkarz związał się z andaluzyjskim klubem umową obowiązującą do 30 czerwca 2031 roku.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Fran Gonzalez

Oficjalnie: Sevilla sprowadziła Frana Gonzaleza

Sevilla poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Frana Gonzaleza z Realu Madryt. 21-letni bramkarz pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku. Hiszpański golkiper rozpoczyna tym samym nowy etap swojej kariery, licząc na regularne występy w La Lidze.

Kwota tej transakcji wyniosła 3 miliony euro, jednak warto zaznaczyć, że klub z Andaluzji nabył jedynie 50 procent praw do karty zawodniczej utalentowanego bramkarza. Poprzedni pracodawca Gonzaleza zachował więc częściową kontrolę nad jego przyszłością, zapewniając sobie opcję odkupu oraz połowę zarobku z ewentualnego kolejnego transferu piłkarza. To rozwiązanie wydaje się korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron opisywanej operacji.

Fran Gonzalez trafił do akademii madryckiego giganta – La Fabriki – w lipcu 2022 roku z Culturalu Leonesa. Mierzący 199 centymetrów golkiper rozegrał tylko jedno spotkanie w pierwszym zespole Realu Madryt, występując głównie w trzecioligowych rezerwach. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii w Sevilli liczy na znacznie więcej szans i możliwość ugruntowania swojej pozycji na najwyższym poziomie.